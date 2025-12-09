  1. Inicio
  2. · Honduras

Redondo convoca a sesión este miércoles a Comisión Permanente del Congreso

La reunión se realizará en el Salón de Retratos del Palacio Legislativo, informó la cuenta oficial del Congreso en sus redes sociales.

Redondo convoca a sesión este miércoles a Comisión Permanente del Congreso

Fotografía de la Comisión Permanete del Congreso Nacional dirigida por el diputado Luis Redondo.

 Foto: Redes Sociales
Tegucigalpa, Honduras

Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional, convocó a los miembros de la Comisión Permanente a una sesión que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 12:00 p.m.

La reunión se realizará en el Salón de Retratos del Palacio Legislativo, informó la cuenta oficial del Congreso en sus redes sociales.

Diputados opositores se autoconvocan a sesión extraordinaria en el Congreso Nacional

Hasta el momento, no se ha detallado la agenda de la sesión, aunque se espera que los diputados aborden temas legislativos y administrativos derivados de las pasadas Elecciones Generales.

La reunión se sostendrá pese a no ser respaldada la Comisión Permanente por la mayoría de diputados del Congreso Nacional quienes en sesiones paralelas ampliaron el período de sesiones ordinarias.

La Comisión Permanente tiene la función de supervisar la gestión del Congreso cuando no se encuentran en sesiones ordinarias, velando por la continuidad de los procesos legislativos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias