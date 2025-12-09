Redondo convoca a sesión este miércoles a Comisión Permanente del Congreso

Tegucigalpa, Honduras

La reunión se realizará en el Salón de Retratos del Palacio Legislativo, informó la cuenta oficial del Congreso en sus redes sociales.

Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional, convocó a los miembros de la Comisión Permanente a una sesión que se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 12:00 p.m.

Hasta el momento, no se ha detallado la agenda de la sesión, aunque se espera que los diputados aborden temas legislativos y administrativos derivados de las pasadas Elecciones Generales.

La reunión se sostendrá pese a no ser respaldada la Comisión Permanente por la mayoría de diputados del Congreso Nacional quienes en sesiones paralelas ampliaron el período de sesiones ordinarias.

La Comisión Permanente tiene la función de supervisar la gestión del Congreso cuando no se encuentran en sesiones ordinarias, velando por la continuidad de los procesos legislativos.