Partido Nacional a Salvador Nasralla: "No le pueden seguir el juego a Libertad y Refundación"

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial, pidió a Salvador Nasralla respetar a su consejera, Ana Paola Hall, quien preside el CNE y será la encargada de oficializar los resultados.

Líderes del Partido Nacional en conferencia de prensa en Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, aseguró este martes que los resultados de la contienda electoral reflejan un mandato claro de la población, pese a lo reñido del proceso y favorecen a Nasry Asfura, del Partido Nacional.

“En democracia la mayoría manda, nos guste o no”, afirmó, al destacar que la diferencia de votos entre los candidatos fue mínima, pero suficiente para definir la contienda entre Papi a la Orden y Salvador Nasralla.

Contraseñas y tamaño de papeletas dificultaron temporalmente el conteo de votos

Señaló que, cuando un resultado no favorece a un sector político, surgen ataques, pero pidió no caer en esa confrontación y pidió a la oposición no seguir “el juego de Libertad y Refundación”,

Recordó que, según ella, el pueblo hondureño expresó el 30 de noviembre que “a Libre, nunca más” y llamó al Partido Liberal y a su candidato, Salvador Nasralla, a respetar las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la labor de su presidenta.

“Será de boca de ella, junto a los consejeros, que se conocerá el veredicto final. Respetemos la institucionalidad”, dijo.

Aseguró que el Partido Nacional cuenta con todas las actas y está dispuesto a revisarlas públicamente. “¿Quieren voto por voto? Aquí los contamos. ¿Acta por acta? Aquí los esperamos”, expresó.

Mejía destacó que el Partido Nacional mantiene abiertas las puertas de su sede a la que llamó “el búnker nacionalista” para que cualquier ciudadano pueda verificar las actas.

“No tenemos miedo. El respaldo popular fue para Papi a la Orden”, concluyó.

