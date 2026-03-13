Intenso calor y lluvias aisladas en zonas de Honduras este viernes

Tegucigalpa.

Para este viernes se esperan condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, acompañadas de temperaturas cálidas durante la tarde, aunque algunas regiones podrían registrar lluvias débiles y aisladas, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). De acuerdo con el reporte meteorológico, vientos provenientes del este y noreste estarán transportando humedad desde el mar Caribe hacia el país.

Esta situación favorecerá la presencia de lluvias y chubascos de carácter débil y disperso, principalmente en las regiones norte, noroccidente, centro y oriente, mientras que en el resto del territorio predominará un ambiente seco. El pronóstico también advierte que las temperaturas se mantendrán elevadas durante la tarde, con máximas que podrían alcanzar hasta los 39 grados centígrados en la zona sur, especialmente en los departamentos de Choluteca y Valle. En otras áreas del país, como Cortés, Atlántida, Colón y Olancho, se prevén temperaturas máximas entre los 30 y 32 grados, mientras que en regiones del centro, como Francisco Morazán y El Paraíso, los valores rondarán los 28 grados.