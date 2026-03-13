Más de L550 millones debe la alcaldía sampedrana en demandas laborales

Las demandas laborales presentadas en los últimos cinco años han impactado de manera significativa las finanzas municipales, con obligaciones que superan los 550 millones de lempiras que la alcaldía deberá pagar.
Ante este panorama y el incremento sostenido del gasto municipal por demandas laborales, salarios dejados de percibir y prestaciones, la Corporación Municipal analiza acogerse al decreto número 17-2026, que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
De acuerdo con un dictamen técnico-financiero que será conocido por la Corporación Municipal, el aumento del gasto está asociado al cumplimiento de obligaciones laborales derivadas de litigios, sentencias, conciliaciones y liquidaciones, lo que evidencia una presión creciente sobre las finanzas municipales y la necesidad de adoptar medidas para reducir su impacto.
Según el análisis de las Gerencias Legal y Financiera, durante el período 2022-2026 se registró un gasto acumulado de L553,275,952.26. De ese monto, L160,590,222.17 corresponden a demandas laborales por concepto de salarios dejados de percibir. El informe indica que la tendencia es creciente, siendo 2025 y 2026 los años más críticos.
El documento señala que esta situación no solo confirma el incremento del gasto indemnizatorio, sino que también refleja su impacto directo en la disponibilidad de recursos municipales para atender otras obligaciones operativas, administrativas y de inversión pública.
Un informe en poder de LA PRENSA detalla que el gasto en indemnizaciones pasó de L95,484,554.25 en 2024 a L194,743,933.18 en 2025. En el caso de los salarios dejados de percibir, el monto aumentó de L16,261,781.81 en 2024 a L96,484,554.25 en 2025, lo que, según los gerentes, compromete de manera severa los recursos municipales.
En el informe, los gerentes advierten a la Corporación Municipal que, desde el punto de vista técnico-financiero, esta tendencia genera efectos directos sobre la sostenibilidad presupuestaria de la municipalidad y reduce la disponibilidad de recursos para atender servicios sociales, infraestructura, operación institucional y otras prioridades estratégicas.
Este escenario refleja la presión que enfrentan las finanzas municipales por las demandas laborales. Una de las medidas de contingencia que será discutida en sesión de Corporación Municipal, según conoció LA PRENSA, es acogerse al decreto legislativo que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, en la cual se declara de interés nacional la racionalización del gasto en las finanzas públicas.
El decreto autoriza a las municipalidades a implementar medidas fiscales y financieras orientadas a restablecer el equilibrio, sostenimiento y fortalecimiento institucional, garantizando —previa disponibilidad presupuestaria— el pago de las indemnizaciones que correspondan conforme a la ley.
Agenda de la sesión municipal
La Corporación Municipal discutirá este tema durante la sesión ordinaria número seis, programada para las 3:00 p.m. del viernes 13 de marzo, que se realizará de forma presencial y a puerta cerrada para los medios de comunicación en el salón consistorial del Palacio Municipal.
En la agenda también se analizarán modificaciones presupuestarias para proyectos de infraestructura, entre ellos los túneles, la construcción del parque lineal Sendero Merendón y la pavimentación de la 27 avenida entre la 1 y la 5 calle del sector suroeste de la ciudad.Durante la sesión, los corporativos deberán escoger al Comisionado Municipal de Transparencia de una nómina de siete candidatos propuestos en el segundo Cabildo Abierto 2026, denominado “Transparencia y Gobernabilidad Municipal”.
Entre los postulantes para el período 2026-2028 figuran: Ángel Gabriel Moreno Bardales, abogado; Juan Ángel Vides Guzmán, abogado; Charly Ovando Matheu Mejía, abogado; Germán Pérez Destephen, ingeniero agrónomo; Consuelo Perdomo Orellana, secretaria comercial; Wilmer Salvador Madrid Milla, doctor; Óscar Raúl Orellana Bustillo, ingeniero en mecatrónica.
Los regidores y el alcalde evaluarán los siete currículos para determinar quién ocupará el cargo. Los demás aspirantes pasarán a integrar una comisión ciudadana de transparencia.
Seguridad y proyectos municipales
Asimismo, se prevé la aprobación del Plan Verano Seguro 2026, que contará con un presupuesto de 300,000 lempiras para reforzar los operativos de seguridad durante la Semana Santa, que inicia el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y finaliza el 5 de abril (Domingo de Resurrección).
El alcalde Roberto Contreras, alcalde municipal, presentará además un informe de rendición de cuentas de los primeros 25 días del período fiscal 2026.
En la sesión también se conocerá una moción para ampliar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Inversión 2026.
La Corporación Municipal ya había autorizado, en la sesión número dos, el inicio del proceso de elaboración del pliego de condiciones para la Licitación Pública Nacional del proyecto “Construcción del Túnel Sector Río Blanco–UTH”, con una disponibilidad presupuestaria inicial de 25 millones de lempiras.
Según la moción que presentará el alcalde Contreras, la Gerencia de Infraestructura solicitó ampliar ese monto a 35 millones de lempiras para el desarrollo del proyecto.
La propuesta contempla modificar el POA y el Plan de Inversión 2026 mediante una transferencia de 10 millones de lempiras, con el fin de garantizar el proceso de licitación pública nacional.
Además, se discutirá la aprobación de los pliegos de condiciones para licitar la compra de equipo destinado a los talleres de los centros técnicos municipales, con el objetivo de fortalecer la formación de los estudiantes en San Pedro Sula.