Más de L550 millones debe la alcaldía sampedrana en demandas laborales

San Pedro Sula, Honduras

Las demandas laborales presentadas en los últimos cinco años han impactado de manera significativa las finanzas municipales, con obligaciones que superan los 550 millones de lempiras que la alcaldía deberá pagar.

Ante este panorama y el incremento sostenido del gasto municipal por demandas laborales, salarios dejados de percibir y prestaciones, la Corporación Municipal analiza acogerse al decreto número 17-2026, que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.

De acuerdo con un dictamen técnico-financiero que será conocido por la Corporación Municipal, el aumento del gasto está asociado al cumplimiento de obligaciones laborales derivadas de litigios, sentencias, conciliaciones y liquidaciones, lo que evidencia una presión creciente sobre las finanzas municipales y la necesidad de adoptar medidas para reducir su impacto.

Según el análisis de las Gerencias Legal y Financiera, durante el período 2022-2026 se registró un gasto acumulado de L553,275,952.26. De ese monto, L160,590,222.17 corresponden a demandas laborales por concepto de salarios dejados de percibir. El informe indica que la tendencia es creciente, siendo 2025 y 2026 los años más críticos.

El documento señala que esta situación no solo confirma el incremento del gasto indemnizatorio, sino que también refleja su impacto directo en la disponibilidad de recursos municipales para atender otras obligaciones operativas, administrativas y de inversión pública.

Un informe en poder de LA PRENSA detalla que el gasto en indemnizaciones pasó de L95,484,554.25 en 2024 a L194,743,933.18 en 2025. En el caso de los salarios dejados de percibir, el monto aumentó de L16,261,781.81 en 2024 a L96,484,554.25 en 2025, lo que, según los gerentes, compromete de manera severa los recursos municipales.

En el informe, los gerentes advierten a la Corporación Municipal que, desde el punto de vista técnico-financiero, esta tendencia genera efectos directos sobre la sostenibilidad presupuestaria de la municipalidad y reduce la disponibilidad de recursos para atender servicios sociales, infraestructura, operación institucional y otras prioridades estratégicas.

Este escenario refleja la presión que enfrentan las finanzas municipales por las demandas laborales. Una de las medidas de contingencia que será discutida en sesión de Corporación Municipal, según conoció LA PRENSA, es acogerse al decreto legislativo que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, en la cual se declara de interés nacional la racionalización del gasto en las finanzas públicas.

El decreto autoriza a las municipalidades a implementar medidas fiscales y financieras orientadas a restablecer el equilibrio, sostenimiento y fortalecimiento institucional, garantizando —previa disponibilidad presupuestaria— el pago de las indemnizaciones que correspondan conforme a la ley.