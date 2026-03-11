  1. Inicio
  2. · San Pedro

Municipalidad realizará operativos en construcciones sin permisos

La municipalidad verificará obras en la ciudad y aplicará multas de hasta 10,000 lempiras a quienes construyan sin permiso.

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 15:01 -
  • Lisseth García
Municipalidad realizará operativos en construcciones sin permisos

El alcalde Roberto Contreras ha anunciado que arreciarán los operativos contra las construcciones ilegales en la ciudad.

 LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Municipalidad realizará un operativo masivo en las construcciones que se desarrollan en la ciudad para verificar si cuentan con el permiso correspondiente y si cumplen con lo establecido en la Ley.

El Plan de Arbitrios, en su artículo 283 del capítulo segundo, establece sanciones para quienes inicien construcciones sin contar con el permiso municipal, en cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo Municipal.

Según la normativa, cuando se detecta una obra sin autorización, el personal municipal procederá a emitir una orden de paro de obra, otorgando al propietario un plazo de hasta tres días hábiles para atender el requerimiento y regularizar la situación.

En un comunicado, la municipalidad informó a los sampedranos que, si el responsable continúa con los trabajos después del primer paro de obra, se aplicará una multa de 2,500 lempiras.

Asimismo, el incumplimiento de una segunda orden implicará una sanción de 10,000 lempiras, según la normativa municipal.

Como parte del proceso, el propietario deberá suscribir un acta de compromiso y detener inmediatamente los trabajos al momento de recibir la notificación del equipo municipal.

La municipalidad exhortó a los ciudadanos a tramitar los permisos de construcción antes de iniciar cualquier obra, con el fin de cumplir con la normativa urbana y evitar sanciones.

Municipalidad realizará operativos en construcciones sin permisos

Orden y procesos

Según el alcalde Roberto Contreras en la municipalidad ya no existen las aduanas internas que retrasaban los procedimientos y exhortó a la población a denunciar cualquier cobro indebido que pudiera presentarse.

Los encargados de permisos explicaron que, con el objetivo de evitar inconvenientes a los sampedranos, existen cuatro pasos clave que deben seguirse antes de solicitar la licencia.

El gerente de Infraestructura Municipal, Luis Beltrán, indicó que el primer paso es ingresar al sitio web www.sanpedrosula.hn.

Posteriormente, se debe seleccionar la opción Gobierno Digital, dirigirse a Permisos de construcción y elegir la sección Gestiones PC. Luego se debe seleccionar el tipo de obra e ingresar los requisitos que ya están establecidos en la plataforma.

Entre los requisitos generales que deben presentar el propietario o su representante legal están: formulario F-01, copia de la escritura pública del inmueble o contrato de compraventa inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP).

También la copia de identidad, escritura de sociedad o comerciante individual, RTN de la sociedad, solvencia municipal, declaración jurada de conocimiento y aceptación de la guía ambiental de construcción (autenticada por notario) y presupuesto de la obra.

El operativo que iniciará la alcaldía abarcará construcciones de todo tipo en los barrios y colonias de la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias