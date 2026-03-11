Municipalidad realizará operativos en construcciones sin permisos

San Pedro Sula, Honduras

La Municipalidad realizará un operativo masivo en las construcciones que se desarrollan en la ciudad para verificar si cuentan con el permiso correspondiente y si cumplen con lo establecido en la Ley.

El Plan de Arbitrios, en su artículo 283 del capítulo segundo, establece sanciones para quienes inicien construcciones sin contar con el permiso municipal, en cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo Municipal.

Según la normativa, cuando se detecta una obra sin autorización, el personal municipal procederá a emitir una orden de paro de obra, otorgando al propietario un plazo de hasta tres días hábiles para atender el requerimiento y regularizar la situación.

En un comunicado, la municipalidad informó a los sampedranos que, si el responsable continúa con los trabajos después del primer paro de obra, se aplicará una multa de 2,500 lempiras.

Asimismo, el incumplimiento de una segunda orden implicará una sanción de 10,000 lempiras, según la normativa municipal.

Como parte del proceso, el propietario deberá suscribir un acta de compromiso y detener inmediatamente los trabajos al momento de recibir la notificación del equipo municipal.

La municipalidad exhortó a los ciudadanos a tramitar los permisos de construcción antes de iniciar cualquier obra, con el fin de cumplir con la normativa urbana y evitar sanciones.