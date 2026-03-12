Despliegan más de 250 policías en Urraco Pueblo tras tiroteo que dejó cuatro muertos

EL PROGRESO, YORO

De acuerdo con la Policía Nacional, la intervención se realizará en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, donde se ha reportado presencia de estructuras criminales que operan en el sector.

La Secretaría de Seguridad informó que en las próximas horas será desplegado un contingente de al menos 250 agentes policiales en el sector de Urraco Pueblo, con el objetivo de intervenir la zona y reforzar las acciones de seguridad ante la actividad de grupos delictivos.

La decisión de movilizar a las fuerzas de seguridad fue adoptada luego de un enfrentamiento armado registrado la noche del miércoles entre integrantes de dos estructuras criminales, hecho que dejó como saldo cuatro personas muertas, cuyas identidades aún no han sido establecidas por las autoridades.

Según información preliminar, estos hechos violentos estarían vinculados a disputas entre bandas delictivas por el control de actividades ilícitas en la zona, entre ellas el tráfico de drogas y el hurto en fincas productoras de banano y palma aceitera, situación que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.

El contingente policial estará integrado por agentes preventivos, fuerzas especiales, personal de investigación criminal y miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, quienes ejecutarán operaciones orientadas a identificar, ubicar y capturar a los responsables de los hechos.

Las autoridades señalaron que, además de las acciones investigativas, el despliegue busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de los pobladores de la zona, ante la escalada de violencia registrada recientemente.

La Secretaría de Seguridad reiteró que la intervención policial se mantendrá durante el tiempo que sea necesario, con el propósito de garantizar la tranquilidad de la población y combatir frontalmente a las estructuras criminales que operan en el sector.

Finalmente, se recordó que una operación similar fue ejecutada el año pasado en los sectores de Protección y Tibombo, donde, según las autoridades, se obtuvieron resultados positivos en la lucha contra grupos delictivos que afectan comunidades de la costa norte del país.