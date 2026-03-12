  1. Inicio
Al menos cuatro muertos deja tiroteo en excampos bananeros de El Progreso

Un supuesto enfrentamiento entre bandas es el móvil que, hasta ahora, manejan autoridades tras el hecho en el sector La Fragua

El tiroteo ocurrió durante la madrugada en ese excampo bananero.

El Progreso, Yoro.

Cuatro jóvenes perdieron la vida de forma violenta en un tiroteo ocurrido durante la madrugada en el excampo bananero de La Fragua, El Progreso, Yoro.

Los reportes en la zona describen que el tiroteo duró, al menos, media hora, y se trataría de una pugna entre bandas criminales. Ese extremo está siendo investigado por autoridades.

Dos de los cuatro fallecidos fueron identificados como Martín Santos y José Carranza.

Ultiman a guardia de seguridad mientras trabajaba en Tegucigalpa

Unos 150 casquillos fueron hallados por agentes que llegaron al sector. Los cuerpos quedaron tirados en una de las calles de esa comunidad.

Otras personas resultaron heridas y fueron llevadas a centros asistenciales, aunque sus identidades son desconocidas.

Redacción La Prensa
