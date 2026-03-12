Al menos cuatro muertos deja tiroteo en excampos bananeros de El Progreso

El Progreso, Yoro.

Cuatro jóvenes perdieron la vida de forma violenta en un tiroteo ocurrido durante la madrugada en el excampo bananero de La Fragua, El Progreso, Yoro.

Los reportes en la zona describen que el tiroteo duró, al menos, media hora, y se trataría de una pugna entre bandas criminales. Ese extremo está siendo investigado por autoridades.

Dos de los cuatro fallecidos fueron identificados como Martín Santos y José Carranza.