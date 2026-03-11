Tabla posiciones: Pelea por la punta entre Motagua y Real España, ¿y Olimpia ?

San Pedro Sula, Honduras.

La primera vuelta del Clausura 2025-2026 llega a su fin, y los equipos más regulares hasta el momento han sido Motagua y Real España, quienes se ubican en la cima de la clasificación y muestran un rendimiento sólido que los convierte en los principales candidatos a pelear por el título en la primera división del fútbol hondureño. En los juegos realizados este miércoles, el Fútbol Club Motagua se consolidó como superlíder del Clausura 2026 al derrotar 2-0 a los Lobos de la UPNFM, en un encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los mediocampistas Alejandro Reyes y el argentino Rodrigo “Droopy” Gómez fueron los autores de los goles que dieron el triunfo a los azules. Con esta victoria, las Águilas continúan volando en lo más alto de la tabla, sumando 22 puntos y enviando un mensaje claro al resto de competidores: el líder tiene nombre y viste de azul profundo.

Otro equipo que se perfila para pelear por el campeonato es el Real España, que arrolló al Victoria en el estadio Morazán con un marcador de 4-1. Jack Jean-Baptiste, Devron García y su goleador Eddie Hernández en dos ocasiones se hicieron presentes en el marcador para el triunfo de los aurinegros, mientras que Devron marcó en propia puerta para los “jaibas bravas”. Los “catedráticos” han sabido mantener un equilibrio entre defensa y ataque, logrando victorias importantes que les permiten cerrar la primera mitad del torneo con confianza y motivación para seguir siendo protagonistas en la segunda vuelta. Real España también cuenta con 22 puntos, misma cantidad que Motagua, pero los capitalinos lideran por mejor diferencia de goles.