Nashville vs Inter Miami, EN VIVO, Champions de Concacaf

Nashville, Estados Unidos.

El duelo enfrenta a dos equipos que ya tienen una rivalidad reciente en la MLS y en torneos de Concacaf, con la figura de Lionel Messi como gran protagonista del lado de las “Garzas”.

El Nashville SC, club donde militan los jugadores hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, reciben al Inter Miami este miércoles 11 de marzo en el GEODIS Park por el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 , una serie que promete intensidad y que tendrá su desenlace el 18 de marzo en Miami.

Nashville SC llega con confianza tras un inicio sólido de temporada y después de eliminar al Atlético Ottawa con un contundente 7-0 global en la fase anterior del torneo. Además, el conjunto de Tennessee ha tenido uno de sus mejores arranques en MLS y quiere aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie.

Por su parte, Inter Miami, actual campeón de la MLS Cup 2025, inicia su camino en esta edición directamente en los octavos de final y con el objetivo claro de conquistar por primera vez la Champions Cup. El equipo dirigido por Javier Mascherano llega motivado tras triunfos recientes en liga y con su plantel estelar disponible.

El último enfrentamiento importante entre ambos equipos se dio en los playoffs de la MLS 2025, donde Inter Miami goleó 4-0 a Nashville con una gran actuación de Messi, que anotó dos goles. Ese recuerdo aún está fresco y el conjunto local buscará revancha.

Históricamente, Miami también domina el enfrentamiento directo con más victorias que Nashville, lo que aumenta la presión sobre los locales en este primer partido.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final, donde podría enfrentarse al vencedor del cruce entre Club América y Philadelphia Union, lo que elevaría aún más la exigencia del torneo.