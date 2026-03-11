Juan Orlando Hernández rechaza declaraciones de Pepe Lobo

Tegucigalpa, Honduras

A través de un comunicado dirigido al Ministerio Público, a los medios de comunicación y a la comunidad nacional e internacional, los familiares del expresidente sostuvieron que nuevamente son objeto de una campaña mediática basada, según afirman, en información falsa.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , rechazó este miércoles las declaraciones del exgobernante Porfirio Lobo, y aseguró que son “absolutamente falsas” las afirmaciones que lo vinculan con el asesinato de cuatro jóvenes , entre ellos su hijo.

En el documento, la familia señaló que su principal objetivo es “volver a tener a nuestro esposo, padre, hijo y abuelo en casa”, al referirse a Juan Orlando Hernández, quien actualmente se encuentra enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos.

Los familiares también reaccionaron a los señalamientos realizados recientemente por dirigentes del Partido Libre y por el expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, los cuales, aseguran, les hacen revivir momentos dolorosos.

Según el comunicado, en el pasado se difundieron acusaciones que la familia considera infundadas y que, a su juicio, respondían a intereses políticos, lo que —afirman— provocó años de separación y estigmatización.

Niegan responsabilidad en asesinato

La familia Hernández afirmó en el comunicado que “es absolutamente falso que Juan Orlando Hernández tenga responsabilidad alguna en los lamentables hechos en los que perdieron la vida cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Lobo Sosa”.

Asimismo, indicaron que para la fecha de esos hechos el exmandatario se encontraba detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, bajo comunicación limitada y monitoreo permanente.

A pesar de rechazar las acusaciones, los familiares expresaron solidaridad con el expresidente Lobo Sosa y con las demás familias afectadas por la tragedia.

“Comprendemos el profundo dolor que representa para cualquier padre la pérdida de un hijo. Nadie debería atravesar una tragedia semejante”, señala el comunicado.

No obstante, agregan que el dolor por la tragedia no debe convertirse en fundamento para acusaciones sin sustento.

Familia denuncia amenazas previas

En el mismo pronunciamiento, la familia Hernández aseguró que desde 2022 ha denunciado supuestas amenazas contra su seguridad.

Indicaron que el 4 de agosto de 2022, el entonces director de Inteligencia de la Policía Nacional, Mario de Jesús Molina, comisionado, les informó en su residencia sobre indicios de amenazas provenientes de organizaciones criminales, específicamente de la MS-13.

Un día después, el 5 de agosto de 2022, presentaron una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por amenazas de muerte.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2022, la familia hizo públicas estas denuncias mediante un comunicado difundido en redes sociales, con el objetivo —según explicaron— de informar a la opinión pública y al equipo legal de defensa de Hernández.

El 16 de agosto de 2022, el entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, confirmó en conferencia de prensa que las autoridades investigaban dichas denuncias y que el protocolo establecía comunicarse con las personas afectadas para reforzar sus esquemas de seguridad.