JOH felicita a Trump por iniciativa “Escudo de las Américas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hernández afirmó que la propuesta reafirma la importancia de la voluntad política, la cooperación internacional y el liderazgo firme para enfrentar a las estructuras criminales que operan en el continente.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por impulsar la iniciativa “Escudo de las Américas”, orientada a fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Felicito al presidente Donald Trump por impulsar la iniciativa Escudo de las Américas, una propuesta que reafirma algo que aprendimos en el gobierno: el narcotráfico y el crimen organizado solo se derrotan con voluntad política, cooperación internacional y liderazgo firme”, expresó en su cuenta de X.

El exmandatario hondureño recordó que durante su administración en Honduras se tomaron decisiones firmes para combatir a estas estructuras delictivas, en coordinación con Estados Unidos y con otros países aliados de la región.

“Durante mi administración en Honduras enfrentamos a estas estructuras criminales sin titubeos, trabajando de la mano con los Estados Unidos y con países aliados de la región”, señaló.

Hernández también aseguró que quienes adoptan medidas contundentes contra el crimen organizado suelen enfrentar campañas de desprestigio o persecución política.

“Quienes hemos tomado decisiones firmes contra el crimen muchas veces enfrentamos campañas de desinformación, persecución política y lawfare, pero la historia termina poniendo las cosas en su lugar”, manifestó.

El exgobernante subrayó que la seguridad del hemisferio debe asumirse como una responsabilidad compartida entre las democracias del continente.

“La seguridad del hemisferio debe ser una causa común. Cuando las democracias trabajan juntas, el crimen organizado retrocede”, afirmó, al tiempo que celebró la iniciativa y felicitó a los líderes que acompañan este esfuerzo para fortalecer la seguridad en las Américas.