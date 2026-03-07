"Podemos sentir una América más unida", afirma presidente Asfura tras cumbre de Trump

Miami, Estados Unidos.

Tras salir de la cumbre "Escudo de las Américas", el presidente de Honduras, Nasry Asfura, ofreció una conferencia de prensa junto a la canciller Mireya Agüero en la que explicó algunos de los temas abordados durante el encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su intervención, Asfura señaló que en la reunión se discutieron temas relacionados con la inversión, la seguridad regional y la generación de oportunidades de empleo.

"Hemos analizado el alineamiento de todos los principios o las conveniencias de nuestros países, alineamiento en la inversión, la estrategia de combatir el narcotráfico, de poder tener esas oportunidades de empleo, las relaciones entre ambos países", expresó. En materia de seguridad, Asfura indicó que uno de los puntos abordados fue la cooperación entre los países para combatir el narcotráfico y otros delitos que afectan a la región. "Bueno, en primer lugar, eso es parte de lo que se habló, estoy seguro que esto puede traer muchos beneficios para Honduras, para la región, para poder controlar los temas de narcotráfico, extorsión y todo lo que conlleva todos estos temas. Hacer esfuerzos en conjunto para poder realizar la mayor protección a cada hondureño, al suelo hondureño y las fronteras hondureñas", dijo. El mandatario también se refirió al tema migratorio y a las políticas implementadas por el gobierno estadounidense, señalando que durante su visita solicitó revisar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños. "El tema de la migración es un tema sumamente delicado y con políticas bastante estrictas del gobierno del presidente Trump, pero la oportunidad de explicarlo en Washington el día anteayer y pedir que se haga un análisis o que puedan revisar el tema del TPS", aseguró. Añadió que el objetivo es impulsar el desarrollo económico en el país para reducir la migración. "Al final del día lo que andamos buscando es cómo desarrollar en Honduras esa inversión, esas oportunidades de empleo para que no se nos vaya el talento, no se nos vaya nuestra gente a trabajar a otros países, sino darle la oportunidad en Honduras", finalizó.

Relación con China

En el ámbito económico, Asfura indicó que su gobierno revisa los convenios firmados por la administración anterior con China, con el objetivo de evaluar cuáles acuerdos resultan beneficiosos para el país. Afirmó que como presidente buscaría los "mejores tratos y relaciones" que sean beneficiosos para Honduras, "así que basado en esto estamos revisando cuáles son los convenios que hay del anterior gobierno con China y, repito, un presidente debe buscar la mejores alternativas para el país y en eso es lo que estamos trabajando, tratando cada día de poder ayudar a nuestra gente y brindándole oportunidades". Sobre el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el mandatario sostuvo: "El regreso al Ciadi da una garantía al derecho a la seguridad jurídica que todo inversionista anda buscando, podemos complementarlo bien siendo y dándoles la oportunidad de poder ser un facilitador para la inversión extranjera en Honduras". Por su parte, la canciller Mireya Agüero explicó que la participación en la cumbre permitió sostener diversos encuentros bilaterales con representantes de otros países. "El presidente tuvo varias reuniones bilaterales con la mayoría de los presidentes presentes e igualmente yo le acompañé con los cancilleres respectivos, así que fue verdaderamente un espacio muy rico de intercambios en las agendas bilaterales".

