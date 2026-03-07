Desde Miami, Asfura impulsa cooperación regional en seguridad, economía y política

Miami, Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, calificó este sábado la cumbre convocada por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, como un "encuentro clave" para América Latina y afirmó que la cita permitirá avanzar en una "agenda común" en materia de seguridad, economía y política. La reunión, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, representa un "encuentro clave para América Latina en la economía, la seguridad y la política de nuestros países", subrayó Asfura, quien participa en el foro internacional en Florida. "Los desafíos que enfrentamos requieren diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos", enfatizó el gobernante hondureño, según un comunicado del Ejecutivo.

Para Asfura, el ‘Escudo de las Américas’ no es solo un espacio para debatir, sino una oportunidad para que los países latinoamericanos avancen en una "agenda común".