Athletic Club Bilbao vs Barcelona EN VIVO hoy, hora y canal donde ver LaLiga

Bilbao, España.

El Athletic Club de Bilbao, noveno en LaLiga Española, y el Barcelona, líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid, se enfrentarán este sábado en San Mamés con el objetivo de aliviar la frustración por no haber accedido a la final de la Copa del Rey con una victoria que les acerque a sus objetivos: los puestos europeos y el título, respectivamente.

El conjunto azulgrana llegará a la cita inmerso en un buen momento de juego y resultados, después de tres victorias consecutivas entre todas las competiciones con un balance de 10 goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer eliminado frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

El estéril triunfo del martes (3-0) contra el equipo rojiblanco comportó un desgaste mayúsculo para la mermada plantilla del Barça, que perdió por lesión a sus dos laterales titulares, Jules Kounde y Alejandro Balde, que se suman a las bajas del también defensa Andreas Christensen, y de los centrocampistas Frenkie de Jong y Gavi, que viajará con el equipo pero no entrará en la lista.

La buena noticia para el Barcelona es al regreso del polivalente Eric Garcia, tras cumplir sanción en la Copa, y del delantero Robert Lewandowski, que este viernes se ejercitó con normalidad, ataviado con una máscara protectora por la fractura ósea sufrida en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal.

En esta tesitura, los planes del entrenador Hansi Flick estarán condicionados por las bajas y el desgaste de la plantilla, sobre todo ante el importante partido del martes en el campo del Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League.