Capturan a "Chocobola", supuesto sicario y traficante, en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

Un presunto integrante de la banda criminal “El Pipe” fue detenido durante un operativo realizado en la aldea Bajamar, en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés. El detenido es un hombre de 37 años, identificado con el alias “Chocobola”, a quien las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) señalan como miembro de esta estructura delictiva desde hace aproximadamente 11 años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso tendría el rol de sicario dentro de la organización, además de estar vinculado a la venta y distribución de drogas en el sector donde fue arrestado.

Historial

Según el informe de las autoridades, el individuo cuenta con varios antecedentes por diferentes delitos. Entre ellos figuran detenciones en 2008 por robo y portación ilegal de arma; en 2017 por portación ilegal de arma de fuego de uso comercial; y en 2021 por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego, además de ser sospechoso de tentativa de homicidio.

También fue capturado en 2025 en la misma aldea Bajamar, en Puerto Cortés, por presunta responsabilidad en los delitos de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y asociación para delinquir. Durante el operativo de captura, los agentes policiales decomisaron un fusil AR-15, munición de uso prohibido, una pistola, 30 envoltorios con cocaína y 26 envoltorios con marihuana.