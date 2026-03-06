  1. Inicio
  2. · Honduras

Vuelos internacionales en el aeropuerto ceibeño, la propuesta de Turismo

Con el objetivo de potenciar a La Ceiba, Andrés Ehrler, ministro de Turismo, prioriza la excelencia en el servicio y la apertura de nuevas rutas internacionales en el Aeropuerto Guillermo Anderson de "La Novia de Honduras"

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 14:28 -
  • Carlos Molina
Vuelos internacionales en el aeropuerto ceibeño, la propuesta de Turismo

El ministro Andrés Ehrler evaluó la infraestructura actual del aeropuerto ceibeño junto a autoridades locales, y diseñar propuestas para la reapertura de vuelos internacionales.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, encabezó una mesa de trabajo en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba, Atlántida, junto a directivos de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa).

El encuentro tuvo como eje central la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la optimización de la capacidad de atención a los viajeros.

Durante la jornada, se analizaron estrategias clave para reactivar las rutas internacionales y fortalecer la conectividad doméstica de "La Novia de Honduras".

Gestión y estrategias

El ministro Ehrler enfatizó que estas mejoras son fundamentales para dinamizar la economía regional y consolidar a La Ceiba como un destino competitivo en el mapa turístico nacional e internacional.

"Con la visita al aeropuerto nos puso en contexto en la situación en que está, nos vamos a encargar de la infraestructura, el aeropuerto tiene oportunidad de seguir operando con vuelos internacionales, lo que falta es gobernanza", apuntó Ehrler.

Vuelo directo La Ceiba-Nueva Orleans: El ambicioso plan de la alcaldía ceibeña

"Hacer paquetes, ver el estado de los hoteles, los productos y paquetes que ofrecen, es como nos ponemos a trabajar todos juntos. La reunión que sostuvimos con las autoridades es sincerarnos de lo que realmente ocupamos", añadió.

El ministro Andrés Ehrler encabezó una mesa de trabajo en el Aeropuerto Guillermo Anderson, para diseñar estrategias que atraigan rutas aéreas internacionales.

El ministro Andrés Ehrler encabezó una mesa de trabajo en el Aeropuerto Guillermo Anderson, para diseñar estrategias que atraigan rutas aéreas internacionales.

 (Foto: Cortesía )

Capacitación

Por otra parte, el ministro Andrés Ehrler, impartió el pasado jueves una jornada de capacitación dirigida a empresarios y colaboradores del rubro turístico en "La Novia de Honduras". Durante el encuentro, el funcionario subrayó el inmenso potencial de la ciudad.

"Importante poder participar del sector empresarial y operadores turísticos de los trabajadores de la industria, en poder participar en como mejorar la cultura de servicio al cliente. Como cambiar la forma de pensar, actuar y sentir en favor del cliente", dijo el ministro Ehrler.

La lucha por mantener las playas libres de sargazo

"La Ceiba requiere el esfuezo de todos, no solo de los operadores turísticos para que la ciudad esté lista. Vamos a formar la gente, vamos a tener confianza que esta Semana Santa tendremos un buen servicio", agregó el funcionario.

Por su parte Daniela López, arquitecta ceibeña, informó que la iniciativa surgió a solicitud de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), como parte de una agenda conjunta para dinamizar la economía local a través del profesionalismo y la hospitalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias