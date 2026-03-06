Vuelos internacionales en el aeropuerto ceibeño, la propuesta de Turismo

La Ceiba, Atlántida

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, encabezó una mesa de trabajo en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba, Atlántida, junto a directivos de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa). El encuentro tuvo como eje central la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la optimización de la capacidad de atención a los viajeros. Durante la jornada, se analizaron estrategias clave para reactivar las rutas internacionales y fortalecer la conectividad doméstica de "La Novia de Honduras".

Gestión y estrategias

El ministro Ehrler enfatizó que estas mejoras son fundamentales para dinamizar la economía regional y consolidar a La Ceiba como un destino competitivo en el mapa turístico nacional e internacional. "Con la visita al aeropuerto nos puso en contexto en la situación en que está, nos vamos a encargar de la infraestructura, el aeropuerto tiene oportunidad de seguir operando con vuelos internacionales, lo que falta es gobernanza", apuntó Ehrler.

"Hacer paquetes, ver el estado de los hoteles, los productos y paquetes que ofrecen, es como nos ponemos a trabajar todos juntos. La reunión que sostuvimos con las autoridades es sincerarnos de lo que realmente ocupamos", añadió.

Capacitación

Por otra parte, el ministro Andrés Ehrler, impartió el pasado jueves una jornada de capacitación dirigida a empresarios y colaboradores del rubro turístico en "La Novia de Honduras". Durante el encuentro, el funcionario subrayó el inmenso potencial de la ciudad. "Importante poder participar del sector empresarial y operadores turísticos de los trabajadores de la industria, en poder participar en como mejorar la cultura de servicio al cliente. Como cambiar la forma de pensar, actuar y sentir en favor del cliente", dijo el ministro Ehrler.