La lucha por mantener las playas libres de sargazo

Roatán, Islas de la Bahía

Tras una intensa lucha contra la llegada masiva de sargazo, las emblemáticas playas de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, han recuperado su característico color turquesa.

Aunque el grueso de la mancha de algas fue retirado en los últimos días, el sector turístico mantiene cuadrillas activas para eliminar los últimos remanentes en la costa.

El paradisíaco entorno de las playas del municipio de José Santos Guardiola ha sido uno de los más afectados y este jueves enfrentaba un nuevo desafío ambiental tras la llegada de una densa oleada de sargazo.

El fenómeno ha cubierto gran parte de la bahía y la orilla del mar, dejando las playas prácticamente “tapizadas” por esta macroalga.