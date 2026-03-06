  1. Inicio
La lucha por mantener las playas libres de sargazo

Aunque el grueso de la oleada de sargazo ha sido superado en Roatán, equipos de limpieza privada continúan con el retiro minucioso de algas en las playas. En tanto el municipio de Santos Guardiola amaneció este jueves invadido de sargazo.

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 10:38 -
  • Carlos Molina
En Roatán cuadrillas hoteleras no bajan la guardia y limpian los últimos rastros de sargazo en la bahía.

FOTOS: LA PRENSA
Roatán, Islas de la Bahía

Tras una intensa lucha contra la llegada masiva de sargazo, las emblemáticas playas de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, han recuperado su característico color turquesa.

Aunque el grueso de la mancha de algas fue retirado en los últimos días, el sector turístico mantiene cuadrillas activas para eliminar los últimos remanentes en la costa.

El paradisíaco entorno de las playas del municipio de José Santos Guardiola ha sido uno de los más afectados y este jueves enfrentaba un nuevo desafío ambiental tras la llegada de una densa oleada de sargazo.

El fenómeno ha cubierto gran parte de la bahía y la orilla del mar, dejando las playas prácticamente “tapizadas” por esta macroalga.

El municipio de Santos Guardiola quiere un puerto de cruceros

Ante esta situación, Sterling Lucas, alcalde de José Santos Guardiola, dio instrucciones para iniciar, a partir de este jueves, una jornada intensiva de limpieza en los puntos más afectados.

El objetivo de la comuna es mitigar el impacto visual y ambiental, proteger la salud del ecosistema marino y devolver el esplendor a las costas del municipio.

Compromiso con la comunidad y el turismo

La municipalidad informó que estas acciones buscan preservar el ecosistema local y garantizar un entorno higiénico para residentes y visitantes que eligen este destino turístico.

El sargazo ha cubierto de marrón las aguas turquesas de la bahía de Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, el gobierno local inició este jueves una masiva limpieza.

(Foto: Cortesía )

“Estamos trabajando para que el turista pueda llegar y disfrutar de una playa limpia de sargazo. Queremos brindar un entorno sano que resalte nuestra belleza natural”, destacaron fuentes municipales durante el inicio de las labores de limpieza.

Con el retiro del sargazo, se espera que la actividad turística y económica del municipio no se vea interrumpida, manteniendo a Islas de la Bahía como un departamento referente en limpieza y gestión ambiental.

El sargazo es una macroalga que se origina en el mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, cerca de las Islas Bermudas. Su crecimiento se acelera cuando encuentra nutrientes provenientes de residuos orgánicos y otros compuestos presentes en el agua.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

