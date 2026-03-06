La lucha por mantener las playas libres de sargazo

Tras una intensa lucha contra la llegada masiva de sargazo, las emblemáticas playas de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, han recuperado su característico color turquesa.
Aunque el grueso de la mancha de algas fue retirado en los últimos días, el sector turístico mantiene cuadrillas activas para eliminar los últimos remanentes en la costa.
El paradisíaco entorno de las playas del municipio de José Santos Guardiola ha sido uno de los más afectados y este jueves enfrentaba un nuevo desafío ambiental tras la llegada de una densa oleada de sargazo.
El fenómeno ha cubierto gran parte de la bahía y la orilla del mar, dejando las playas prácticamente “tapizadas” por esta macroalga.
Ante esta situación, Sterling Lucas, alcalde de José Santos Guardiola, dio instrucciones para iniciar, a partir de este jueves, una jornada intensiva de limpieza en los puntos más afectados.
El objetivo de la comuna es mitigar el impacto visual y ambiental, proteger la salud del ecosistema marino y devolver el esplendor a las costas del municipio.
Compromiso con la comunidad y el turismo
La municipalidad informó que estas acciones buscan preservar el ecosistema local y garantizar un entorno higiénico para residentes y visitantes que eligen este destino turístico.
“Estamos trabajando para que el turista pueda llegar y disfrutar de una playa limpia de sargazo. Queremos brindar un entorno sano que resalte nuestra belleza natural”, destacaron fuentes municipales durante el inicio de las labores de limpieza.
Con el retiro del sargazo, se espera que la actividad turística y económica del municipio no se vea interrumpida, manteniendo a Islas de la Bahía como un departamento referente en limpieza y gestión ambiental.
El sargazo es una macroalga que se origina en el mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, cerca de las Islas Bermudas. Su crecimiento se acelera cuando encuentra nutrientes provenientes de residuos orgánicos y otros compuestos presentes en el agua.