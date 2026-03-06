Tabla posiciones Liga española: Real Madrid vuelve al triunfo y presiona al Barcelona

Madrid, España.

El Real Madrid se sacudió la mala racha en la Liga de España y este viernes 6 de marzo logró un triunfazo in extremis como visitante de 1-2 ante Celta de Vigo en duelo correspondiente a la jornada 27.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa rompieron la mala racha de dos juegos consecutivo sin poder ganar y lo ganaron hasta el final de forma cardíaca.

El conjunto merengue se puso en ventaja con anotación del centrocampista francés Aurélien Djani Tchouaméni a los 11 minutos del primer tiempo. Los locales se volcaron al ataque y amargaron a los madridistas ya que lo pudieron empatar por intermedio del experimentado atacante Borja Iglesias en el minuto 25.

Cuando parecía que el partido iba a quedar empatado, los madrileños pudieron ganar con anotación del volante uruguayo Fede Valverde a los 94 minutos.