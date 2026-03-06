Tabla posiciones Liga española: Real Madrid vuelve al triunfo y presiona al Barcelona

El Real Madrid se sacudió la mala racha en la Liga de España y este viernes 6 de marzo logró un triunfazo in extremis como visitante de 1-2 ante Celta de Vigo en duelo correspondiente a la jornada 27.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa rompieron la mala racha de dos juegos consecutivo sin poder ganar y lo ganaron hasta el final de forma cardíaca.
El conjunto merengue se puso en ventaja con anotación del centrocampista francés Aurélien Djani Tchouaméni a los 11 minutos del primer tiempo. Los locales se volcaron al ataque y amargaron a los madridistas ya que lo pudieron empatar por intermedio del experimentado atacante Borja Iglesias en el minuto 25.
Cuando parecía que el partido iba a quedar empatado, los madrileños pudieron ganar con anotación del volante uruguayo Fede Valverde a los 94 minutos.
Como consecuencia, Real Madrid se mantiene en la segunda posición en la clasificación con 63 puntos, por detrás del líder FC Barcelona que cuenta con 64 unidades y este sábado los culés pueden aumentar esa ventaja si llegan a vencer de visita al siempre complicado Athletic Club. La diferencia por ahora entre blaugranas y madridistas es apenas de un punto.
Ya muy lejos de la pelea por el título, en la tercera posición se ubica el Atlético de Madrid, finalista de la Copa del Rey, los dirigidos por Simeone cuentan con 51 pts y este sábado reciben a la Real Sociedad.
Respecto a sus siguientes compromisos, Real Madrid a mitad de semana se enfrenta al Manchester City por la UEFA Champions League y por la Liga de España será local ante Elche.