Celta de Vigo vs Real Madrid, EN VIVO hoy en LaLiga de España: hora y dónde ver

España.

Y sin red, consciente de que en su camino liguero aún le queda la visita al Camp Nou , Álvaro Arbeloa respira por recuperar a dos efectivos a última hora. Asfixiado por las bajas, hasta nueve, que condicionan cualquier plan que tuviera para dar un giro a la temporada del Real Madrid. Ya sin salida, entrando en dos semanas en las que se juega todo el curso.

El Real Madrid acude con lo justo a un partido que se ha convertido en clave tras enlazar dos inesperados tropiezos en LaLiga EA Sports. Las malas sensaciones de la derrota en El Sadar, con la que dejó escapar un liderato efímero, se confirmaron con un capítulo repleto de impotencia frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. El Barcelona se distancia 4 puntos. El margen de error ha desaparecido.

Un Celta lanzado, vencedor de sus cuatro últimos encuentros y con la moral por las nubes, mide en Balaídos la realidad de un Real Madrid de circunstancias, asolado por las bajas -hasta nueve- y una dinámica negativa, que le sitúa al borde del precipicio en marzo, jugándose todo el curso en las dos próximas semanas.

La visita al Celta es vital para mantenerse en el pulso por LaLiga. El pulso ante el Manchester City, un nuevo capítulo de supervivencia en la Liga de Campeones. La amenaza de un año en blanco ronda por el madridismo y Arbeloa desea dar un golpe de timón en Balaídos. Con lo justo y la cantera. Recuperando contrarreloj a Raúl Asencio para disponer de dos centrales ya Eduardo Camavinga, cuya participación está en el aire hasta última hora por una infección bucal.

Con las bajas de los lesionados Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé, más los sancionados Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Y la necesidad de encontrar más variantes que la 'vía Vinícius', como ocurrió ante el Getafe en el Santiago Bernabéu el pasado lunes, en una de esas derrotas que dejan herida. No dispone de mucho para buscar un cambio Arbeloa, más allá de apostar por Brahim Díaz, con quien reconoce que ha sido injusto por los pocos minutos y la nula continuidad que le ha dado.

Recompondrá una defensa con Asencio forzando de nuevo para cubrir la baja de Huijsen y Fran García como recambio natural de Carreras. En las pocas opciones de las que dispone Arbeloa, tendrá una decisión que tomar. Según el estado de Camavinga, dar la titularidad al centrocampista francés, mantener al canterano Thiago Pitarch, que ante el Getafe disfrutó de su primera titularidad, o dar paso a Brahim.

La presión del Real Madrid se cruza con la ambición celeste. El equipo de Claudio Giráldez vive su mejor momento del curso, relanzado futbolísticamente por una mejoría defensiva que lo ha llevado a ganar sus últimos cuatro partidos oficiales, dos de Liga (Mallorca y Girona) y los dos de la eliminatoria europea ante el PAOK.

Además, el entrenador del Celta recupera a tres de sus pilares para el duelo contra el equipo blanco: los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, a los que dio descanso en Montilivi por unas molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas frente al Girona.

Las alineaciones de Giráldez son siempre imprevisibles, pese a que últimamente está retocando mucho menos su vez inicial. La gran duda está en la medular. La llegada del uruguayo Matías Vecino le ha dado más opciones en la zona de construcción, donde el canterano Miguel Román sigue brillando.

Ambos pelean con Moriba por dos puestos, ya que Hugo Sotelo ha dejado de contar para su entrenador. La otra incógnita está en la línea de ataque. Fer López y Borja Iglesias parecen fijos, por lo que Aspas arrancaría en el banquillo. La duda está en la banda izquierda, con más opciones para el sueco Williot Swedberg, autor del doblete en el histórico triunfo en el Santiago Bernabéu, que Hugo Álvarez o Ferran Jutglà.

. Alineaciones probables:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino o Moriba, Miguel Román, Carreira; Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Camavinga o Brahim; Vinícius y Gonzalo.

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha)

Estadio: Balaídos.

Transmite: Sky Sport.



Hora: 2: 00 PM - 21.00.