Tomás Zambrano sobre la falta de placas vehiculares: "Hay que darle el respaldo al IP"

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este viernes 6 de marzo que desde el Poder Legislativo se están buscando opciones para dar solución al problema de las placas vehiculares en Honduras. A través de una publicación en su cuenta de X, el titular del CN señaló que entre 800,000 y un millón de vehículos y motocicletas circulan actualmente sin placas, lo que evidencia la necesidad de tomar medidas para ordenar el sistema de registro vehicular.

"¡Buscamos soluciones al problema de la falta de placas vehiculares! En cuatro años quedó demostrado que no pudieron otorgar las placas, entre 800,000 y 1 millón de vehículos transitan sin placas en Honduras, tenemos que poner orden y tomar decisiones. Este Congreso Nacional va a apoyar al Instituto de la Propiedad en este proceso", escribió Zambrano. En un video compartido junto al mensaje, Zambrano expresó que durante los últimos años la población ha manifestado constantes quejas por la ausencia de placas para carros y motocicletas. "Estos últimos cuatro años ha existido una queja de la población en general con el tema de que no existen placas para los vehículos y motocicletas", aseguró. "Y la gente anda sin placas en sus carros, anda sin placas en las motocicletas y hay un número más o menos entre 800 mil y un millón de vehículos con motocicletas sin placas", añadió.

Ante esta situación, el congresista señaló que desde el Congreso Nacional se podrían impulsar medidas o incluso aprobar un decreto que permita apoyar a las instituciones encargadas del proceso.