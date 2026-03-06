Congreso crea comisión para buscar solución a escasez de placas vehiculares

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó el 5 de marzo la creación de una comisión especial de diputados que se reunirá con autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y con representantes encargados de la impresión de placas vehiculares, con el objetivo de analizar la escasez de matrículas en el país y presentar alternativas de solución. La iniciativa fue presentada por los diputados Tomás Zambrano, Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos, todos del Partido Nacional, y recibió el respaldo unánime del pleno legislativo durante una sesión ordinaria. Según explicó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la medida responde a la creciente preocupación ciudadana por el desabastecimiento de placas para vehículos y motocicletas, un problema que se ha prolongado durante varios años.

El legislador señaló que, en los últimos cuatro años, se acumularon numerosas quejas de propietarios de automotores que no han podido obtener sus placas. No obstante, indicó que la iniciativa no busca responsabilizar directamente a funcionarios anteriores del Instituto de la Propiedad, aunque reconoció que la situación evidencia que el problema no fue resuelto de manera efectiva. Zambrano también destacó la magnitud del problema al afirmar que actualmente circulan entre 800,000 y un millón de vehículos sin placas, lo que refleja la urgencia de implementar medidas que permitan normalizar el proceso de registro vehicular y garantizar la identificación oficial de automotores en el país.

El Instituto de la Propiedad y el Congreso Nacional trabajan de la mano para resolver el desabastecimiento de placas vehiculares, como una de los prioridades de la Presidencia de la República. https://t.co/JDcImiLaGj — Instituto de la Propiedad (@ip_hond) March 6, 2026