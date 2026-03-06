Casa por casa: así combaten el dengue en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán

Ante el incremento de casos de dengue en la denominada capital de la hospitalidad, el policlínico Vicente Fernández Mejía desplegó e un operativo de intervención en barrios y colonias de la zona alta de la ciudad. La jornada fue liderada por Óscar Cruz, director del Policlínico Vicente Fernández Mejía, y tuvo como objetivo principal la eliminación de criaderos de zancudos mediante visitas casa por casa. En la movilización participaron personal técnico de salud, estudiantes de Medicina y efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Durante el operativo, las brigadas solicitaron a los vecinos permitir el ingreso del personal para inspeccionar recipientes y aplicar el larvicida BTI en pilas, barriles y otros depósitos de agua. El objetivo es erradicar al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

“Estamos tocando puertas porque necesitamos que la población se involucre. No podemos ganar esta batalla solos”, manifestó Cruz durante el recorrido. Honduras registra un incremento de casos de dengue en las primeras semanas de 2026. Según datos de la Secretaría de Salud y reportes citados por medios nacionales, el país acumula más de 1,300 contagios en lo que va del año, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. De estos casos, al menos 22 han sido catalogados como dengue grave, mientras que el resto corresponde a pacientes con síntomas leves o con signos de alarma.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

En declaraciones a este medio, Cruz enfatizó que, aunque el personal de salud se encuentra desplegado en las calles, la prevención también depende de las acciones que cada familia adopte en sus hogares. Entre las principales recomendaciones destacan: Limpieza de solares: mantener los patios libres de maleza y basura. Eliminar estancamientos: vaciar cualquier objeto que acumule agua durante varios días​​​​​ y la autogestión: no esperar la llegada del personal de salud para limpiar recipientes y depósitos de agua. “Usted es el mayor garante de la seguridad de su familia. El compromiso de limpieza debe ser diario; el BTI ayuda, pero la prevención ciudadana es la herramienta más potente que tenemos para evitar más lutos en Santa Rosa de Copán”, afirmó Cruz.