Clima en Honduras este viernes 6 de marzo: lluvias en algunas zonas

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó las condiciones del tiempo que prevalecerán este viernes 6 de marzo en Honduras.
De acuerdo con el pronóstico, la mayor parte del país experimentará clima seco durante la jornada. No obstante, Cenaos advirtió que durante la tarde podría registrarse ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que favorecería lluvias débiles y aisladas en algunos sectores de las regiones norte, occidente, centro y oriente.
Temperaturas por departamento
Las temperaturas más altas del día se registrarán en la zona sur. Choluteca y Valle alcanzarán hasta 37 grados, mientras que Intibucá reportará el ambiente más fresco con máximas de 24 grados y mínimas de 14.
En el litoral atlántico, La Ceiba tendrá temperaturas entre 21 y 29 grados, con probabilidad de 2 milímetros de lluvia. En Colón se esperan 27 grados de mínima y 30 de máxima, con precipitaciones similares.
Para el valle de Sula, en San Pedro Sula se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 21, con lluvias débiles estimadas en 2 milímetros.
En la zona central, Tegucigalpa registrará 28 grados como temperatura máxima y 18 como mínima, con posibilidad de precipitaciones leves. En Comayagua se esperan 32 grados de máxima y 20 de mínima, sin lluvias significativas.
En el occidente del país, Copán tendrá temperaturas entre 17 y 28 grados, con acumulados de lluvia cercanos a 5 milímetros. En Ocotepeque la temperatura máxima alcanzará 31 grados, con precipitaciones estimadas de 3 milímetros.
Para Gracias a Dios, el pronóstico indica 30 grados como máxima y 24 como mínima, con lluvias de hasta 5 milímetros, mientras que en Roatán se esperan 29 grados de máxima y 25 de mínima, sin acumulados de lluvia.
Cenaos recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales del clima, especialmente en zonas donde podrían registrarse lluvias aisladas durante la tarde.