Clima en Honduras este viernes 6 de marzo: lluvias en algunas zonas

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó las condiciones del tiempo que prevalecerán este viernes 6 de marzo en Honduras. De acuerdo con el pronóstico, la mayor parte del país experimentará clima seco durante la jornada. No obstante, Cenaos advirtió que durante la tarde podría registrarse ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que favorecería lluvias débiles y aisladas en algunos sectores de las regiones norte, occidente, centro y oriente.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas más altas del día se registrarán en la zona sur. Choluteca y Valle alcanzarán hasta 37 grados, mientras que Intibucá reportará el ambiente más fresco con máximas de 24 grados y mínimas de 14. En el litoral atlántico, La Ceiba tendrá temperaturas entre 21 y 29 grados, con probabilidad de 2 milímetros de lluvia. En Colón se esperan 27 grados de mínima y 30 de máxima, con precipitaciones similares.