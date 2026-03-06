Siembra el terror por Cristiano Ronaldo: "Es más grave de lo esperado"

Arabia Saudita.

De cara al Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tiene en alerta máxima a la selección de Portugal por la lesión que sufrió con Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12. El astro luso debió interrumpir su camino inexorable rumbo a los mil goles como futbolista profesional y busca recuperarse lo más rápido posible.

Jorge Jesús, entrenador de Al Nassr, sembró el terror este viernes en conferencia de prensa al referirse a la lesión del astro luso Cristiano Ronaldo. "En el último partido salió con molestias musculares. Tras las pruebas se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado y requería reposo y recuperación", puntualizó el DT. El estratega portugués confirmó que Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita para someterse a un tratamiento especializado en Madrid, España, para garantizar su pronta recuperación y que no peligre su presencia en la Copa del Mundo. “Cristiano viajó a España, al igual que otros jugadores que se fueron para recibir tratamiento cuando estaban lesionados. Su lesión requería tratamiento en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”, explicó el DT luso.

Peligra su presencia en México

La gran figura que prometía robarse los reflectores en la reapertura del estadio Azteca ahora está rodeada de incertidumbre. La presencia de Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre la Selección de México y Portugal del próximo 28 de marzo ha comenzado a ponerse en duda de forma seria tras revelarse que la lesión del astro portugués es más grave de lo que se pensaba inicialmente. El problema físico del capitán portugués abrió un nuevo escenario rumbo al encuentro programado para finales de marzo en el coloso de Santa Úrsula, partido que forma parte de la reinauguración del estadio capitalino rumbo a la Copa Mundial 2026. A tres semanas del duelo, la gran incógnita gira en torno a si el histórico goleador podrá estar en condiciones de viajar a México para enfrentar al equipo dirigido por el Vasco Aguirre.