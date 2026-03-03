  1. Inicio
  2. · Deportes

Cristiano enciende las alarmas: sufre lesión y revelan informe sobre su estado

Cristiano Ronaldo será baja y el Al Nassr revela este martes la lesión que tiene su jugador estrella.

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 14:47 -
  • Agencia EFE
Cristiano enciende las alarmas: sufre lesión y revelan informe sobre su estado

Cristiano Ronaldo se lesionó el pasado fin de semana ante el Al-Fayha.
Riad, Arabia Saudita.

OFICIAL // El Al-Nassr de Arabia Saudita confirmó este martes una lesión en el tendón de la corva del delantero portugués Cristiano Ronaldo, principal estrella del equipo.

El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Barcelona roza el milagro: golea al Atlético, pero queda fuera de Copa del Rey

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación. "El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta en la red social 'X'.

A sus 41 años, Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1.000. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al-Nassr y con la selección de Portugal en los próximos días.

Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias