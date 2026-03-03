Defensa de Johel Zelaya solicita nulidad antes de audiencia de conciliación

Tegucigalpa, Honduras.

“Estamos presentando una solicitud para que, previo a que se realice la audiencia de conciliación, se haga una audiencia ad hoc a fin de plantear lo que es una nulidad de pleno derecho en contra de la autoadmisión que admitió la querella en contra del fiscal general Johel Antonio Zelaya”, expresó Nahely Martínez, defensa legal del fiscal general.

Nahely Martínez, abogada defensora de Zelaya, informó que solicitaron al juez designado la realización de una audiencia ad hoc antes de la conciliación programada para el lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana. El objetivo es plantear una nulidad de pleno derecho contra la resolución que admitió la querella por el delito de calumnia.

La audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya, dio un nuevo giro este martes luego de que la defensa del funcionario presentara un recurso de nulidad.

La abogada argumentó que la querella no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 406, numeral 1, del Código Procesal Penal. En ese sentido, pidió que se declare la inadmisibilidad de la acción promovida por la consejera electoral.

“Para que se declare la inadmisibilidad de la misma, porque no cumple incluso los requisitos establecidos en el artículo 406, número 1 del Código Procesal”, sostuvo Martínez, quien además solicitó que el planteamiento sea escuchado antes de desarrollar la audiencia ya calendarizada.

Por otro lado, el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó días atrás que las partes fueron notificadas para comparecer el lunes 16 de marzo.

“Ya se ha notificado a las partes procesales la determinación adoptada por el juez natural que ha sido designado para conocer la querella que promovió la abogada Cossette López contra el también abogado Johel Zelaya”, indicó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Silva explicó que inicialmente se había fijado otra fecha para la audiencia; sin embargo, esta fue reprogramada a solicitud de la defensa de López.

“Se han notificado las partes procesales que este lunes 16 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana se estará realizando la audiencia de conciliación”, añadió.

La querella surge luego de que, previo al proceso electoral, se hicieran públicos unos audios atribuidos a Cossette López y al entonces jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. El material fue presentado inicialmente por Marlon Ochoa y posteriormente divulgado por el fiscal general al anunciar la apertura de una investigación.

En ese momento, Johel Zelaya afirmó que “las grabaciones muestran la existencia de una asociación ilícita entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado propietario del Congreso Nacional (CN) y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)”.

Por su parte, Cossette López sostiene que el fiscal actuó con “absoluta parcialidad” y que “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso sin que, según afirma, existan pruebas formales en su contra.

Con la solicitud de nulidad presentada por la defensa de Zelaya, será el juez designado quien determine si primero resuelve el recurso planteado o si procede directamente con la audiencia de conciliación prevista en el proceso por presunta calumnia.