Cossette López critica a quienes promueven violencia de género

TEGUCIGALPA, HONDURAS

López sostuvo que los medios tradicionales “juegan un papel fundamental en la prevención de la generación y difusión de la desinformación” y advirtió que deben evitar convertirse en plataformas de difamación .

La consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Cossette López, cuestionó este martes el papel de algunos sectores y pidió responsabilidad a los medios de comunicación frente a la desinformación y los discursos que, según afirmó, promueven ataques personales y violencia de género.

Señaló que quienes en el pasado amenazaron su integridad física y la de sus hijas, ahora no deben presentarse como víctimas por asumir una postura política distinta.

Asimismo, denunció que ha sido objeto de ataques reiterados y expresiones que calificó como misóginas.

“El asesino de la dignidad de dos mujeres y la de sus hijas es el señalado hace mucho por cualquier cosa que nos pase. Es el verdugo y victimario, cero víctima; agresor de mujeres”, expresó, al tiempo que aseguró que existen “millones como testigos” de los hechos que menciona.

La consejera afirmó que confía en que la justicia actuará sin manipulaciones ni fabricaciones y reiteró que no inventará acusaciones.

También lanzó un mensaje hacia quienes, según dijo, promueven discursos de odio y violencia de género desde espacios públicos y mediáticos.

López cerró su declaración aludiendo a la canción “Puro Chantaje” de Shakira, señalando que “que sigan bailando ‘Puro chantaje’... que eso se le da bien en verbo y baile”, e instó a reflexionar sobre si se continuará dando micrófono a la misoginia y la violencia contra las mujeres.

