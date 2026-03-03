Francisco Molina, presentado como nuevo técnico de Honduras: "No me afectan las dudas"

Tegucigalpa, Honduras.

"Gracias por confiar en mi, por darme las riendas del equipo más importante del país. Es una ilusión y asumo una gran responsabilidad, todo mundo estará pendiente de lo que hagamos. Esperemos que la gente esté orgullosa de su selección. En este nuevo reto y camino que emprende la Federación con este proyecto, el objetivo será la clasificación al Mundial, pero en el camino tendremos otras competiciones donde intentaremos ganar. Haremos todo lo que está en nuestras manos para que disfruten de la selección y a la afición decirle que los necesitamos", dijo Molina en su primera intervención.

El europeo tocó varios temas en su primera conferencia ya con la camisa puesta de la Bicolor, una de ellas fue como tienen preparado el primer juego en el que estará al frente que será el 31 de marzo ante Perú , también dejó claro que hasta el momento no se ha reunido con ningún futbolista pero que sí les ha dado seguimiento a los legionarios, partidos de Liga Nacional y visto partidos de la 'H'.

El ibérico llegó el lunes a Honduras y ya durmió su primera noche en territorio catracho. Molina arriba al cuerpo técnico catracho junto con su asistente y mano derecha, el serbio Igor Tasevski , quien hizo presencia en la reunión donde se anunció de forma oficial a Molina.

Una nueva era ha comenzado en la Selección de Honduras . El español José Francisco Molina ha sido presentado este martes como nuevo entrenador de la Bicolor en conferencia de prensa realizada por la Federación de Fútbol hondureña .

Lo que lo motivó a llegar al banquillo de Honduras. "Distintas cosas, lo primero fue el proyecto que Francis me presentó a largo plazo, sin prisa, pero sin pausa, queremos conseguir cosas, con un objetivo claro, cuando te transmiten el proyecto con esa claridad, el mensaje siempre ha sido el mismo y lógicamente para mí dirigir a la selección hondureña en una confederación como la Concacaf es muy atractivo, lo principal es por la claridad que lo transmiten, estoy capacitado para llevar este proyecto"

Sobre la primera convocatoria de la Selección de Honduras para el amistoso que se le viene: "Lo verás cuando llegue el momento"

El nuevo entrenador de la Selección de Honduras brindó sus primeras palabras como seleccionador catracho. "A mí la federación no me ficha para este partido (Perú), me ficha para la eliminatoria, el principio es más complicado, conozco a los futbolistas, desde que empecé a hablar con Francis he estado viendo partidos de la selección y liga hondureña", dijo José Francisco.

Sobre su cuerpo técnico. "La federación es la que manejará los tiempos para nombrar los que estarán en el cuerpo técnico"

Su mensaje a la gente sobre las dudas de la gente: "Realmente tengo poco que decir, entiendo que cada uno tiene expectativas diferentes, no las puedo controlar, lo único que puedo decir es que me siento capacitado para el puesto, si de alguna manera les tengo que convencer será con hechos no con palabras, no he venido aquí a tratar de convencer, me siento respaldado por los directivos, ahora mismo a comenzar a trabajar y que se valore positivamente, y ahora si hay alguien con falta de confianza, no lo veo extraño, es normal que haya dudas sobre mí, no me afecta negativamente, esa es la vida, no todo el mundo está plenamente convencido, ahora a trabajar y convencer a la gente con ello".

El objetivo. "El plan es el que tiene la federeción de ir generando una selección que pueda competir para estar en ese mundial, es el objetivo de todos, con gente más joven y experiencia, vamos a necesitar esa gente, es un proyecto a largo plazo de cinco años, todos los que tengan ese compromiso tendrán cabida, cuanta más haya más fácil será el objetivo que es el Mundial 2030, hay mucho trabajo por hacer, confiamos y que el pueblo hondureño se pueda sentir orgulloso, es la competencia más importante deportivamente, con mucha ilusión de poder llevarlo ahí"

Su idea de juego. "Que no me tenían en el radar no puedo decir demasiado, a como quiere que juegue mi equipo ideal, quiero que domine, que enaje pocos goles, ser agresivos en ataque, el objetivo general es ser competitivos y empezar a ganar partidos, más a detalles primero será con los futbolistas, mi idea del fútbol lo tengo claro, estoy aquí porque estoy convencido porque la calidad del futbolista hondureño es muy buena, transmitirle al futbolista qué es lo que queremos hacer y que lo tengan claro"

Lo que conoce sobre los jugadores de Honduras. "El concepto que tengo es lo que he pedido ver en el terreno, hay futbolistas que tienen calidad, buen físico, no todos son iguales, con distintos perfiles, a nivel general, son para competir con cualquiera, mi tarea será que pueden hacerlo y de manera juntos podemos hacerlo, competir con todo mundo, intentar hacer el partido que tenemos en mente, están capacitados para competir al alto nivel"

Lo que se le viene como DT de Honduras. "La presión forma parte del fútbol profesional en distintos países del mundo, puedo asegurarlo, pensamos que nuestro que hay más presión que otros, este proyecto va más allá porque es a largo plazo, la gente va a querer ganar, entiendo eso, pero no me genera algo más que ya he vivido, la presión hay que saber manejarla todos, jugadores, directivos, no me genera nada negativo, te ayuda a hacer las cosas bien, a esforzarte más para poder sacar algo mejor de ti"

Apoyo de la Liga Nacional. "Durante la concentración la idea es tener una cercanía con los clubes para yaudarnos, hay que darle seguimiento a los futbolistas, dependiendo los partidos veremos la concentración, hay un análisis de cara a la siguiente concentración, es algo normal en una selección"

Asegura que todavía no se reune con jugadores hondureños. "No he hablado con ningún futbolista todavía, el Director Deportivo sí, no he tenido ninguna reunión, he visto partidos, y ya tengo en mi cabeza bastante claro qué es lo que queremos, pero quedan días para seguir analizando y hacer la mejor elección posible, esto es una selección no es un club, los primeros 26 no serán los definitivos, irán cambiando, habrán variantes, habrán diferentes opciones, dependerá del estado en forma y cada partido que esperemos encontrar en el terreno de juego o qué queremos buscar en cada partido, queremos tener una base que sean el nucleo duro, que siempre estén ahí"

Cerró pidiendo el apoyo de los clubes. "La cercanía con los clubes es algo que nos beneficiará a todos, cuando el jugador venga a la selección disfrute y cuando se vaya esté deseando volver, nosotros vamos a estar viéndolo en su club, confío en el diálogo con todos los actores de esta profesión"

Sobre el partido de Honduras ante Perú en Madrid, el director deportivo, Francis Hernández, dio detalles del mismo. "Nos concentraremos el día 23 de marzo y viajar ese día, con el objetivo de cuidad la salud de los jugadores, la Federación de Honduras, ahora se ha programado viajar a Madrid, trataremos de llegar lo mejor concentrado al partido ante Perú".