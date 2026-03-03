Inicia evacuación de pruebas en audiencia inicial del caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

La audiencia inicial en el caso Sedesol avanzó este martes con el inicio de la evacuación de los medios de prueba admitidos al Ministerio Público (MP). La etapa procesal se desarrolla en los juzgados competentes, bajo la dirección del juez de letras designado para conocer la causa. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, confirmó que se dio continuidad a la evacuación de los medios probatorios presentados por el ente acusador del Estado. En la sala seis del tribunal comenzó la declaración de uno de los testigos admitidos a la Fiscalía.

“Ya se ha iniciado con la continuación de la evacuación de los medios probatorios que le fueron admitidos, en este caso, al ente acusador del Estado”, informó Carlos Silva. Además aseguró que tras la declaración del testigo, se procederá con la presentación de las pericias aprobadas. Según detalló Silva, el juez admitió siete pericias a favor del Ministerio Público, las cuales están relacionadas con vaciados telefónicos y análisis de carácter económico. Estas diligencias forman parte de la carga probatoria que la Fiscalía busca incorporar al proceso. “Posteriormente de la evacuación de este testigo, se iniciará con la evacuación de las pericias que le fueron admitidas al ente acusador del Estado, con un total de siete”, indicó Silva. Añadió que varias de estas pericias están vinculadas a comunicaciones entre las personas involucradas. El testigo que declarará este martes es una exdiputada del Congreso Nacional de la República, cuyo nombre no fue revelado durante la audiencia. De acuerdo con el portavoz judicial, la exparlamentaria brindará información relacionada con los hechos investigados y con la posible aprobación del presupuesto en el Poder Legislativo. “Este testigo que ha sido admitido se trata de una exdiputada del Congreso Nacional. Ella va a dar su información de lo que conoce sobre los hechos planteados en Sedesol”, precisó Silva. En la jornada también se observó la presencia del exministro José Carlos Cardona Erazo, uno de los acusados en el proceso. Silva explicó que el exfuncionario solicitó, a través de su equipo de defensa privada, estar presente durante la declaración para escuchar el testimonio y participar en el interrogatorio y contra interrogatorio.

El portavoz recordó que los imputados se encuentran bajo la medida de arresto domiciliario con vigilancia policial. Por esa condición, deben solicitar autorización para ser trasladados desde su vivienda hasta la sede judicial cuando deseen asistir a diligencias específicas. En relación con los vaciados telefónicos, Silva señaló que estos forman parte de las pericias admitidas al Ministerio Público. No obstante, aclaró que no se ha revelado a quiénes corresponden las comunicaciones analizadas, ya que esa información es de carácter reservado hasta que la prueba sea evacuada en su totalidad.

Medios de prueba

Un día antes, Carlos Silva informó que el juez de letras designado admitió un total de 76 medios de prueba en esta etapa procesal. De ese total, 39 corresponden al Ministerio Público y 37 a los nueve equipos de defensa técnica.