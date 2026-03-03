Así se prepara Copán para una Semana Santa segura

Santa Rosa de Copán, Copán

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los veraneantes y de la población local durante la próxima temporada de Semana Santa, el viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Nelson Márquez, encabezó una reunión estratégica en la capital del buen café para supervisar los operativos de prevención. El encuentro contó con la participación de autoridades de la administración departamental y del ámbito legislativo, entre ellas: Erick Alvarado, diputado por el departamento de Copán, Claudia Guerra, gobernadora departamental.

Representantes y autoridades de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm). Durante la reunión se enfatizó que la prioridad es el respaldo logístico y operativo a los cuerpos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.