Así se prepara Copán para una Semana Santa segura

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los veraneantes y de la población local durante la próxima temporada de Semana Santa, el viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Nelson Márquez, encabezó una reunión estratégica en la capital del buen café para supervisar los operativos de prevención.
El encuentro contó con la participación de autoridades de la administración departamental y del ámbito legislativo, entre ellas: Erick Alvarado, diputado por el departamento de Copán, Claudia Guerra, gobernadora departamental.
Representantes y autoridades de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).
Durante la reunión se enfatizó que la prioridad es el respaldo logístico y operativo a los cuerpos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Las autoridades señalaron que el éxito del plan de verano dependerá de la coordinación interinstitucional y del apoyo financiero y material que se brinde para atender emergencias en los ejes carreteros y en los principales sitios turísticos de la zona occidental del país.
Este año (2026), la Semana Santa cae entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, siendo el Domingo de Ramos el 29 de marzo, Jueves Santo el 2 de abril, Viernes Santo el 3 de abril y Domingo de Resurrección el 5 de abril.
La supervisión realizada por Nelson Márquez forma parte de una gira nacional orientada a verificar que los puntos de control de Conapremm cuenten con los insumos necesarios antes del inicio de la movilización masiva de turistas.
Se prevé que en los próximos días se intensifiquen los operativos de inspección en balnearios y en las principales carreteras del departamento.