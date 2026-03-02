Portada falsa atribuye denuncias de observadores internacionales sobre elecciones de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales que muestra la imagen de una supuesta portada del periódico “National Chronicles” que afirma que misiones internacionales de observación electoral señalaron graves irregularidades en las elecciones generales de Honduras. Sin embargo, la portada es falsa. La imagen no corresponde a ninguna edición impresa de un periódico internacional ni a un número verificable en hemerotecas o canales oficiales. Un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica identificó múltiples indicios de manipulación y de generación mediante inteligencia artificial (IA), por lo que el contenido se clasifica como desinformación. El titular principal de la imagen, en inglés, dice: “Las elecciones en Honduras, envueltas en la sombra: se denuncian graves irregularidades”.

Las elecciones generales de Honduras se celebraron el 30 de noviembre de 2025. El escrutinio se prolongó por más de tres semanas en medio de demoras en la entrega de actas por parte de delegados de partidos políticos, fallas técnicas en los sistemas de procesamiento e interrupciones por mantenimiento del Grupo ASD, empresa encargada del procesamiento. Antes de oficializar los resultados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) efectuó un recuento especial de miles de actas con inconsistencias. El 24 de diciembre de 2025, el CNE proclamó a Nasry Asfura como presidente electo con el 99.92 % de las actas procesadas. Sectores opositores, entre ellos el excandidato Salvador Nasralla y figuras del partido Libertad y Refundación (Libre), cuestionaron el proceso y denunciaron supuestas irregularidades.

Creada con IA

La supuesta portada que circula en redes presenta inconsistencias visuales y de contenido asociadas con imágenes generadas por inteligencia artificial. En la fecha, el mes es ilegible y el año que se alcanza a distinguir es 2023, no 2026. Además, ese dato no coincide con la cronología señalada en la propia publicación, que la ubica después de las elecciones de 2025, cuando Ana Paola Hall y Cossette López fungieron como consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE). LA PRENSA Verifica también detectó repeticiones de bloques de texto y titulares, un fallo frecuente en piezas sintéticas. En varias secciones, el texto presenta distorsiones tipográficas, fragmentos ilegibles y errores ortográficos, incluido el nombre de una consejera electoral. A nivel de composición, la imagen muestra iluminación uniforme, papel sin imperfecciones visibles y fotografías “excesivamente limpias”, rasgos poco habituales en una edición impresa real. Para respaldar el análisis, LA PRENSA Verifica examinó la imagen con Hive Moderation, herramienta especializada en detección de contenido generado por IA. El resultado arrojó 99.9% de probabilidad de creación artificial.

Sin registro