Tabla Liga Española tras caída del Real Madrid vs Getafe; Barcelona sonríe

El Real Madrid sufrió más de la cuenta y este lunes 3 de marzo tuvo un nuevo tropiezo en la jornada 26 de la Liga Española. Arbeloa firmó su segunda derrota en el campeonato local como entrenador de la institución blanca.
El cuadro madrileño cayó ante el Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu, y con esto, complica sus aspiraciones de asaltar el primer lugar de La Liga.
El Madrid, con ese resultado, se estanca en la segunda posición de la tabla con 60 unidades. El Barcelona sigue comandando con 64 puntos; ahora los separan 4 unidades.
En la tercera posición se ubica el Atlético de Madrid tras su ajustado triunfo ante el Real Oviedo (0-1); los colchoneros alcanzaron los 51 puntos.
Villarreal es cuarto con 51, seguido de Real Betis con 43 y Celta de Vigo con 40 - estos últimos completando los puestos europeos en la tabla -. El RCD Espanyol es séptimo con 36, Real Sociedad octavo con 35, Athletic Club con 35 y el décimo lugar lo ocupa el Osasuna 33.
Tabla de posiciones de la Liga Española
Por su parte, en la zona roja de la Liga Española se mantienen el RCD Mallorca con 24 unidades, seguido del Levante del hondureño Kervin Arriaga y en el último lugar, el Real Oviedo con 17.