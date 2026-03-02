Tabla Liga Española tras caída del Real Madrid vs Getafe; Barcelona sonríe

Madrid, España.

El Real Madrid sufrió más de la cuenta y este lunes 3 de marzo tuvo un nuevo tropiezo en la jornada 26 de la Liga Española. Arbeloa firmó su segunda derrota en el campeonato local como entrenador de la institución blanca.

El cuadro madrileño cayó ante el Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu, y con esto, complica sus aspiraciones de asaltar el primer lugar de La Liga.

El Madrid, con ese resultado, se estanca en la segunda posición de la tabla con 60 unidades. El Barcelona sigue comandando con 64 puntos; ahora los separan 4 unidades.