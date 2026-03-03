Subsecretaria de la ONU aborda agenda de cooperación con el Gobierno de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), inició su misión oficial en Honduras con una reunión con el presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero. La subsecretaria de la ONU dio a conocer, a través de sus redes sociales, que el encuentro se centró en las prioridades nacionales de desarrollo y en el respaldo técnico que brindará el organismo internacional. “Doy inicio a mi misión oficial a Honduras con una productiva reunión con el presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero. Intercambiamos sobre las prioridades nacionales de desarrollo y el apoyo técnico que desde PNUD estaremos brindando. ¡Gracias por la confianza!”, expresó Michelle Muschett en su cuenta de X.

Durante la reunión, ambas partes identificaron líneas concretas de cooperación orientadas a fortalecer la gestión pública y acelerar la agenda de desarrollo del país. Entre los ejes prioritarios destacan la transformación digital del Estado y la modernización de los servicios públicos.

De acuerdo con lo informado, se abordaron iniciativas para promover la transparencia y agilizar los trámites gubernamentales mediante herramientas digitales. Asimismo, se planteó avanzar en procesos de descentralización y en el fortalecimiento de los territorios. Otro de los puntos discutidos fue la necesidad de mejorar la focalización de los programas sociales. También se analizó la asignación más eficiente de los recursos públicos, con el propósito de optimizar el impacto de la inversión estatal. El objetivo de esta cooperación es incorporar asistencia técnica internacional que permita optimizar procesos, fortalecer la institucionalidad y avanzar con mayor efectividad en la implementación de políticas públicas. La alianza busca consolidar reformas que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

La Presidencia de la República destacó que este acercamiento consolida una alianza estratégica orientada a modernizar la administración pública. Según lo difundido en sus redes sociales, la cooperación apunta a mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. “El @PNUDHonduras es el organismo de Naciones Unidas especializado en fortalecer capacidades institucionales, mejorar la eficiencia del Estado y acompañar a los países en la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible”, indicó la Presidencia.

Fortalecimiento de cooperación entre el CN y el PNUD

Además, este 3 de marzo, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, sostuvo una reunión con Michelle Muschett. Durante el encuentro, abordaron el “apoyo de manera técnica, pero también en la digitalización de los servicios y los mecanismos que utiliza el Congreso para garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el avance de esa agenda legislativa”.