Subsecretaria de la ONU visita el país para fortalecer cooperación

Tegucigalpa, Honduras.

Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), arribará el lunes 2 de marzo al país en visita oficial para sostener una agenda de reuniones con autoridades nacionales y representantes del ámbito académico. Durante su estadía, Muschett se reunirá con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial. También tiene previstos encuentros con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. Como parte de su agenda, la alta funcionaria visitará la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde será recibida por el rector Odir Fernández. El objetivo es conocer los avances del proyecto “Mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades en la Unah”, que ejecuta el PNUD.

La iniciativa busca modernizar la gestión universitaria, fortalecer el bienestar estudiantil, promover la innovación académica e impulsar la sostenibilidad institucional. El programa forma parte de los esfuerzos de cooperación entre el organismo internacional y el país en materia de desarrollo. La visita de Muschett es considerada una oportunidad para consolidar las relaciones de cooperación y reafirmar el compromiso con las prioridades nacionales de desarrollo.

¿Quién es Michelle Muschett?