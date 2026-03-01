Subsecretaria de la ONU visita el país para fortalecer cooperación

Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), arribará el lunes 2 de marzo al país en visita oficial para sostener una agenda de reuniones con autoridades nacionales y representantes del ámbito académico.
Durante su estadía, Muschett se reunirá con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial. También tiene previstos encuentros con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano y con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules.
Como parte de su agenda, la alta funcionaria visitará la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde será recibida por el rector Odir Fernández. El objetivo es conocer los avances del proyecto “Mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades en la Unah”, que ejecuta el PNUD.
La iniciativa busca modernizar la gestión universitaria, fortalecer el bienestar estudiantil, promover la innovación académica e impulsar la sostenibilidad institucional. El programa forma parte de los esfuerzos de cooperación entre el organismo internacional y el país en materia de desarrollo.
La visita de Muschett es considerada una oportunidad para consolidar las relaciones de cooperación y reafirmar el compromiso con las prioridades nacionales de desarrollo.
¿Quién es Michelle Muschett?
Michelle Muschett fue nombrada subsecretaria general, administradora adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD en noviembre de 2022. Es especialista en política social y desarrollo global, con trayectoria en cargos de liderazgo en distintos sectores.
Antes de integrarse al PNUD, se desempeñó como asesora principal de políticas públicas y directora ejecutiva de educación para la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford, donde brindó asesoría a gobiernos de África, Asia y América Latina en la lucha contra la pobreza multidimensional.
También fue asesora principal de políticas y estrategias para el Grupo del Cuarto Sector, promoviendo modelos económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes, así como mecanismos de financiamiento para el desarrollo.
En el sector público panameño ocupó los cargos de viceministra y ministra de Desarrollo Social. Durante su gestión lideró la elaboración del primer Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional y del primer IPM de Infancia en América Latina, además de impulsar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante procesos participativos.
Muschett posee maestrías en Administración Pública por la Universidad de Cornell, en Derecho Comercial por la Universidad Externado de Colombia y en Gestión de Proyectos Patrimoniales y Culturales por el Instituto de Arte y Restauración Palazzo Spinelli, en Italia. Habla español, inglés e italiano.
El PNUD, agencia principal de la ONU para el desarrollo, trabaja en 170 países apoyando a los Estados en el diseño de políticas públicas, finanzas sostenibles y programas orientados a reducir la pobreza, fortalecer la gobernanza y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.