Gobierno aprueba intervención de ocho instituciones estatales

Tegucigalpa, Honduras.

Aunque el decreto no precisa el plazo exacto durante el cual las entidades permanecerán bajo comisión interventora, sí establece que estas deberán realizar un diagnóstico institucional y presentar informes al mandatario en un período menor a un año.

La medida forma parte de un proceso de reestructuración administrativa que impulsa el Ejecutivo.

El Consejo de Ministros , encabezado por el presidente Nasry Asfura , aprobó la intervención de ocho dependencias del Estado, según lo establece el artículo 17 del decreto ejecutivo PCM-004-2026 .

Entre las instituciones intervenidas figura el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), donde fue designado como comisionado presidente Nelson Alonso Benavides, acompañado por Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos.

También se incluye al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).

La disposición alcanza además a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) y el Ferrocarril Nacional de Honduras.

En la lista figuran igualmente el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

La intervención de estas entidades fue una de varias decisiones adoptadas durante la reciente sesión del Consejo de Ministros. En esa misma reunión se determinó la eliminación de al menos 10 instituciones y secretarías, como parte de un conjunto de medidas orientadas a reorganizar el aparato estatal.

El decreto PCM-004-2026 contiene otras disposiciones, la mayoría vinculadas con cambios estructurales dentro de la administración pública.