Misión comercial de USA llega a Honduras para fortalecer alianzas estratégicas

Louisiana, Estados Unidos

La misión está encabezada por Mayra E. Pineda, presidenta y directora ejecutiva de la HCCL, y reúne a representantes del gobierno, empresas privadas y académicos, destacando la participación de Louisiana Economic Development (LED), la Ciudad de Nueva Orleans, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong y la Universidad de Nueva Orleans.

Una delegación de alto nivel de Louisiana arribó a El Salvador y Honduras como parte de una Misión Comercial organizada por la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana (HCCL), con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas en sectores clave como infraestructura, salud, educación y finanzas.

“Esta misión representa un puente estratégico para la inversión y la transferencia de conocimientos. Estamos conectando a los tomadores de decisiones de Louisiana con organizaciones clave de El Salvador y Honduras para generar un impacto económico real y sostenible en la región”, indicó Pineda.

Durante su estancia, la delegación sostendrá encuentros con gremios empresariales, autoridades portuarias y aeroportuarias, y otras instituciones públicas y privadas, sentando las bases para futuros acuerdos de inversión y cooperación logística internacional.

En el ámbito privado, la delegación cuenta con líderes de empresas internacionales como Ochsner Health, Gulf Coast Bank, CRC Global Solutions, y actores relevantes de construcción, cultura y medios, entre ellos Colmex Construction, Telemundo, TeleVizion, University of Holy Cross y el New Orleans Jazz Museum.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento de los negocios hispanos y fortalecer la colaboración económica entre el Golfo de Estados Unidos y Centroamérica.