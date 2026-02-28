Irán promete vengar la muerte de Ali Jameneí: "Un castigo duro, decisivo y lamentable”

La Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo “duro y decisivo”.
“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.
La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó por su parte que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
Este mismo medio también indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.
Igualmente, se confirmó la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según informó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles de la muerte de los dos altos cargos.
Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).
La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).
Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja. EFE
Oleada de ataques de Israel
El Ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra una treintena de objetivos en el oeste y el centro de Irán, que incluyen sistemas de defensa aérea, lanzamisiles, objetivos del régimen iraní y centros de comando militar, indicó el Ejército israelí en un comunicado.
En el mismo afirma que continuará "degradando las capacidades" del régimen iraní "hasta que no pueda amenazar más a nuestra población".
Las agencias iraníes Mehr e Isna reportaron por su parte explosiones en Teherán, que ya fue golpeada por bombardeos el sábado a raíz del ataque conjunto de EE. UU. e Israel.
Desde esos bombardeos, ambos países han lanzado varias oleadas de ataques con drones y misiles. Irán, además de disparar contra Israel al menos en Tel Aviv y Jerusalén, también ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este sábado una reunión de emergencia para abordar los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, mientras se multiplican los temores de que la crisis derive en un conflicto regional más amplio.
Igualmente, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, ha anunciado la celebración el lunes en Viena de una reunión extraordinaria para tratar la situación en Irán.