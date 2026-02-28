Irán promete vengar la muerte de Ali Jameneí: "Un castigo duro, decisivo y lamentable”

Teherán

La Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo “duro y decisivo”.

“La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.

La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó por su parte que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Este mismo medio también indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

Igualmente, se confirmó la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según informó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles de la muerte de los dos altos cargos.

Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).