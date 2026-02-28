Honduras se pronuncia tras ataques de Israel y USA contra Irán

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este sábado que el Gobierno de Honduras sigue con atención la escalada de tensiones en Medio Oriente, luego de los ataques militares ejecutados por Israel y Estados Unidos contra Irán.

A través de un comunicado, la Cancillería hondureña manifestó su profunda preocupación ante las operaciones militares en curso y reiteró el compromiso histórico del país con la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).