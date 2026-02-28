  1. Inicio
Honduras se pronuncia tras ataques de Israel y USA contra Irán

El Gobierno de Nasry Asfura exhortó a la moderación entre las partes en conflicto, además emitió recomendaciones de seguridad para los hondureños que residen en Medio Oriente

La Cancillería hondureña instó a una solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).
TEGUCIGALPA

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó este sábado que el Gobierno de Honduras sigue con atención la escalada de tensiones en Medio Oriente, luego de los ataques militares ejecutados por Israel y Estados Unidos contra Irán.

A través de un comunicado, la Cancillería hondureña manifestó su profunda preocupación ante las operaciones militares en curso y reiteró el compromiso histórico del país con la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Imágenes de las explosiones en Irán tras la operación “Rugido de León” lanzada por Israel y USA

El Gobierno hondureño exhortó a todas las partes involucradas a ejercer la máxima moderación, priorizar la protección de la población civil y privilegiar la vía diplomática como mecanismo para alcanzar una solución sostenible al conflicto.

Llamado a hondureños en Medio Oriente

Ante la situación de seguridad, la Cancillería instó a los ciudadanos hondureños que se encuentran en países de la región —incluyendo Irán, Kuwait, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Israel y zonas circundantes— a adoptar medidas preventivas para resguardar su integridad.

Canales de asistencia consular

La Cancillería recordó que los hondureños pueden contactar a las embajadas de Honduras en Jerusalén, Kuwait y Doha para recibir apoyo consular inmediato en caso de emergencia.

Asimismo, reiteró que la seguridad de los compatriotas en el exterior constituye una prioridad del Estado hondureño, por lo que se mantendrá el monitoreo permanente de la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones en la región.

Comunicado de la Cancillería de Honduras luego de los ataques contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
