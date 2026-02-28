Tabla posiciones Liga Española: Barcelona golea y aumenta la distancia sobre el Madrid

España.

El Barcelona logró una victoria clave en la jornada 26 de LaLiga de España al derrotar al Villarreal por 3-1, gracias a un hat-trick de Lamine Yamal. Con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick consolidan su liderazgo en la tabla, sumando 64 puntos y afianzando su posición como principales candidatos al título.

El segundo lugar de la clasificación lo ocupa el Real Madrid con 60 unidades, aunque aún tiene un partido pendiente ante el Getafe el próximo lunes. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se encuentra obligado a ganar para no perder terreno y mantener la distancia de solo cuatro puntos respecto al Barcelona.

Por su parte, el Villarreal, pese a la derrota ante el líder, sigue en la tercera posición de la tabla. El equipo amarillo mantiene 51 puntos y dependerá de sus próximos compromisos para no perder su lugar, especialmente considerando que el Atlético de Madrid acecha con la posibilidad de superarlo.