Tabla posiciones Liga Española: Barcelona golea y aumenta la distancia sobre el Madrid

El Barcelona logró una victoria clave en la jornada 26 de LaLiga de España al derrotar al Villarreal por 3-1, gracias a un hat-trick de Lamine Yamal. Con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick consolidan su liderazgo en la tabla, sumando 64 puntos y afianzando su posición como principales candidatos al título.
El segundo lugar de la clasificación lo ocupa el Real Madrid con 60 unidades, aunque aún tiene un partido pendiente ante el Getafe el próximo lunes. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se encuentra obligado a ganar para no perder terreno y mantener la distancia de solo cuatro puntos respecto al Barcelona.
Por su parte, el Villarreal, pese a la derrota ante el líder, sigue en la tercera posición de la tabla. El equipo amarillo mantiene 51 puntos y dependerá de sus próximos compromisos para no perder su lugar, especialmente considerando que el Atlético de Madrid acecha con la posibilidad de superarlo.
El Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición con 48 puntos. Los rojiblancos tienen la oportunidad de recortar distancias y arrebatar el tercer puesto al Villarreal si logran imponerse en sus próximos partidos, mostrando una lucha cerrada por los puestos de Champions League.
En la quinta posición se encuentra el Real Betis con 42 unidades, consolidándose como un equipo sólido dentro de los puestos altos de la tabla. Los dirigidos por Manuel Pellegrini continúan buscando mantener su ventaja sobre los perseguidores y afianzarse en los puestos europeos.
Finalmente, el Celta de Vigo se mantiene en la sexta posición con una campaña estable. El equipo gallego ha sabido sostenerse en la mitad alta de la tabla, asegurando un lugar cercano a los puestos de competición europea y mostrando regularidad a lo largo de la temporada.
Con esta jornada, la parte alta de LaLiga española sigue mostrando una competencia intensa, donde Barcelona se mantiene firme al frente, mientras Real Madrid, Villarreal y Atlético luchan por acercarse, y Betis y Celta buscan consolidarse en posiciones europeas de cara a lo que resta de temporada.