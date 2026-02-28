Xavi da un duro golpe al Barcelona en la elección del nuevo presidente del club

Barcelona, España.

El exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha visitado este sábado la sede de 'Nosaltres' para dar su firma a la precandidatura a las elecciones del club azulgrana que lidera el empresario Víctor Font.

La leyenda azulgrana ha acudido al cuartel general de 'Nosaltres' acompañada de su mujer, Núria Cunillera, y de sus padres, Joaquim y María Mercè, que también han respaldado el proyecto de Font.

El pasado mes de noviembre, el exjugador del Barcelona ya dio su apoyo implícito a dicha precandidatura cuando acudió a la presentación del movimiento transversal con el que el empresario de Granollers (Barcelona) pretendía presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo.