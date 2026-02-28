  1. Inicio
Xavi da un duro golpe al Barcelona en la elección del nuevo presidente del club

El exentrenador azulgrana ha tomado partido en plena carrera electoral, sorprendiendo a buena parte del barcelonismo.

  Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 08:05
Xavi da un duro golpe al Barcelona en la elección del nuevo presidente del club
Barcelona, España.

El exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha visitado este sábado la sede de 'Nosaltres' para dar su firma a la precandidatura a las elecciones del club azulgrana que lidera el empresario Víctor Font.

La leyenda azulgrana ha acudido al cuartel general de 'Nosaltres' acompañada de su mujer, Núria Cunillera, y de sus padres, Joaquim y María Mercè, que también han respaldado el proyecto de Font.

El pasado mes de noviembre, el exjugador del Barcelona ya dio su apoyo implícito a dicha precandidatura cuando acudió a la presentación del movimiento transversal con el que el empresario de Granollers (Barcelona) pretendía presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo.

Barcelona presenta su once titular par enfrentar al Villareal por LaLiga de España

Xavi no ha sido la única personalidad que en los últimos días ha dado su firma a alguno de los precandidatos. Esta misma semana, el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco', y su adjunto en la secretaría técnica, Bojan Krikic, se acercaron a la sede de 'Defensem el Barça', para firmar por la candidatura de Joan Laporta.

El presidente saliente también recibió el aval del entrenador del primer equipo, Hansi Flick, aunque lo hizo de una forma más discreta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Font, Laporta, el exdirectivo Xavier Vilajoana y el financiero Marc Ciria -los cuatro aspirantes a la presidencia- tienen de plazo hasta el próximo lunes para entregar las 2.337 firmas de socios barcelonistas que necesitan para convertirse en candidatos. EFE

