Novia de Vinicius sorprende besando a otro hombre; el brasileño reacciona

Virgnia Fonseca, la hermosa novia de Vinicius, ha causado revuelo en las redes sociales por el video donde aparece besando a otro hombre.
Sin embargo, todo tiene una explicación e incluso el jugador del Real Madrid reaccionó a la publicación y le comentó a su bella pareja.
Vinicius Júnior y Virgnia Fonseca, son una de las parejas del momento. Desde que confirmaron su relación a finales del 2025, se han mantenido en el centro de los reflectores.
Y no es para menos, la bella Virginia y el jugador se han demostrado su amor en las redes sociales, por lo que se han convertido también en una de las parejas más queridas.
La influencer brasileña se ha convertido en la verdadera inspiración del joven futbolista. Este 28 de febrero celebran sus cuatro meses y el mes pasado, Vinícius le organizó una sorpresa.
Virginia tiene tres hijos de su matrimonio anterior con el cantante Zé Felipe, de quien se divorció en julio de 2025. Tres meses más tarde cayó rendida en los brazos de 'Vini'.
La modelo ha revelado los desafíos de ser pareja de un futbolista de élite, mencionando que debe consultar con el equipo médico del Real Madrid sobre medicamentos o cremas personales para evitar posibles problemas de dopaje para Vinicius.
A pesar de vivir en países diferentes (Virginia en Brasil y Vinicius en España), ambos han manifestado que están priorizando su relación y viajando constantemente para estar juntos.
Sin embargo, la novia del delantero se viralizó durante esta semana con una noticia tanto 'polémica' como inesperada. Y es que decidió besar a otra persona en la despedida de su programa, algo que al parecer no molestó a Vinicius.
La también presentadora, de 26 años, compartió el tierno beso que le dio a un famoso conductor y compañero en el último programa de 'Sábados con Virginia', un espacio que se transmitió por primera vez en 2024.
"Hoy grabamos nuestro último show de 'Sábados con Virginia'. Cerramos este ciclo con mucha gratitud en nuestros corazones. Aprendí, evolucioné, sonreí, conocí gente maravillosa, y estoy eternamente agradecida a SBT por hacer realidad mi sueño de convertirme en presentadora", expresó la creadora de contenido.
Luego, le agradeció a la gente que colaboró con ella en el programa: "A todos los directores por creer en mí, por estar a mi lado en todo momento, gracias equipo, gracias a todo el público, gracias de verdad. Gracias a todos. Ya los extraño".
"Este no es un adiós, es un hasta luego. Hoy fue mágico. Viví muchas emociones y las llevaré por siempre en mi corazón. Toda la honra y gloria a Dios. 2026 es nuestro", cerró Virginia para despedirse de su programa de entretenimiento.
No obstante, lo que sí sorprendió a los seguidores de Virginia fue el beso de despedida que le dio a uno de sus compañeros, desatando la pacífica reacción de 'Vini'. De hecho, catalogaron al futbolista que "no es celoso".
Lejos de molestarse por la escena, Vinicius respondió diciendo que su pareja era: "La mejor", acompañado con un emoji de corazón. La reacción del futbolista ya lleva más de 70 mil 'likes'.
De esta manera, Vinicius apoya a su pareja en cualquiera de sus decisiones relacionadas al trabajo. Ella le puso fin a su programa y se espera que pronto pueda mudarse a Madrid para estar más tiempo con el jugador.
Virginia es una de las figuras públicas más exitosas de Brasil: más de 50 millones de seguidores en su Instagram y copropietaria de la marca de cosméticos 'WePink', que ha reportado facturaciones importantes. También ha invertido en otros sectores, como la apertura de una red de gimnasios.
Recientemente, incursionó en el Carnaval de Río, debutando como reina de orquesta de la escuela de samba Grande Río.
Por su parte, Vinicius está retornando a su nivel y en los últimos partidos ha liderado en el ataque del Real Madrid. Hace unos días estuvo envuelto en polémica tras denunciar supuestos insultos racistas en la Champions League.