Línea de tiempo: Del ascenso de El Mencho a la pugna por el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La expansión del CJNG hacia el Pacífico, el Bajío y la frontera norte transformó el mapa del narcotráfico en México en la última década. Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, la organización diversificó rutas y fortaleció presencia en estados estratégicos para el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.Tras su muerte, esas rutas quedan expuestas. Grupos rivales, así como facciones internas, podrían intentar controlar corredores clave hacia Estados Unidos. Este escenario no solo impacta a México, sino que reconfigura dinámicas de seguridad binacional, en momentos en que Washington mantiene recompensas millonarias y presión diplomática sobre los cárteles.La oferta de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura simbolizaba esa dimensión internacional. Ahora, la atención podría trasladarse a los posibles sucesores.