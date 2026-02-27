Línea de tiempo: Del ascenso de El Mencho a la pugna por el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La trayectoria de Nemesio Oseguera Cervantes explica el poder que acumuló el Cártel Jalisco Nueva Generación y ayuda a entender el escenario de disputa que se abre tras su ausencia del mando operativo

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue abatido el domingo 22 de febrero.

La trayectoria de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, estuvo marcada por una combinación de redes heredadas, expansión territorial y una estrategia operativa que redefinió el mapa criminal en el occidente de México.

Con la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2010, el grupo adoptó una estructura descentralizada que otorgó autonomía a mandos regionales. Esa fórmula facilitó su crecimiento acelerado y su presencia en corredores estratégicos para el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

La confrontación directa con fuerzas federales y la presión internacional terminaron por colocar a Oseguera Cervantes en el centro de la agenda de seguridad binacional.

Hoy, luego de su muerte, presentamos una línea de tiempo interactiva del ascenso de este capo hasta su caída.

Disputa territorial: más allá de Jalisco

La expansión del CJNG hacia el Pacífico, el Bajío y la frontera norte transformó el mapa del narcotráfico en México en la última década. Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, la organización diversificó rutas y fortaleció presencia en estados estratégicos para el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.

Tras su muerte, esas rutas quedan expuestas. Grupos rivales, así como facciones internas, podrían intentar controlar corredores clave hacia Estados Unidos. Este escenario no solo impacta a México, sino que reconfigura dinámicas de seguridad binacional, en momentos en que Washington mantiene recompensas millonarias y presión diplomática sobre los cárteles.

La oferta de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura simbolizaba esa dimensión internacional. Ahora, la atención podría trasladarse a los posibles sucesores.

El impacto político

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se resguarda la paz y la normalidad tras los ataques. El mensaje apunta a evitar percepción de vacío de poder y contener efectos económicos y sociales. No obstante, especialistas en seguridad advierten que los procesos de sucesión criminal suelen desarrollarse en silencio y pueden extenderse por meses.

La pregunta que sacude al mundo no es solo qué ocurrió el domingo pasado, sino qué ocurre ahora. La historia de los grandes capos en México demuestra que la caída de un líder rara vez significa el fin de una organización. En muchos casos, marca el inicio de una etapa más compleja, menos visible y potencialmente más volátil.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

