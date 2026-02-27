Línea de tiempo: Del ascenso de El Mencho a la pugna por el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La trayectoria de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, estuvo marcada por una combinación de redes heredadas, expansión territorial y una estrategia operativa que redefinió el mapa criminal en el occidente de México. Con la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2010, el grupo adoptó una estructura descentralizada que otorgó autonomía a mandos regionales. Esa fórmula facilitó su crecimiento acelerado y su presencia en corredores estratégicos para el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

La confrontación directa con fuerzas federales y la presión internacional terminaron por colocar a Oseguera Cervantes en el centro de la agenda de seguridad binacional. Hoy, luego de su muerte, presentamos una línea de tiempo interactiva del ascenso de este capo hasta su caída.

Disputa territorial: más allá de Jalisco

La expansión del CJNG hacia el Pacífico, el Bajío y la frontera norte transformó el mapa del narcotráfico en México en la última década. Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, la organización diversificó rutas y fortaleció presencia en estados estratégicos para el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo. Tras su muerte, esas rutas quedan expuestas. Grupos rivales, así como facciones internas, podrían intentar controlar corredores clave hacia Estados Unidos. Este escenario no solo impacta a México, sino que reconfigura dinámicas de seguridad binacional, en momentos en que Washington mantiene recompensas millonarias y presión diplomática sobre los cárteles. La oferta de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura simbolizaba esa dimensión internacional. Ahora, la atención podría trasladarse a los posibles sucesores.

El impacto político