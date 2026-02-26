Ya no es homicidio: nuevo cargo contra implicados en crimen de Valeria

San Pedro Sula​​​​​, Honduras

Durante la diligencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal, expuso la relación de hechos y solicitó la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado, petición que fue admitida por el juez con Jurisdicción Nacional que conoce la causa.

Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez fueron trasladados ayer a la audiencia inicial en el proceso que se les sigue como supuestos responsables del asesinato de Valeria Jolett Alvarado Borjas, estudiante de Medicina.

El togado suspendió la audiencia y convocó a las partes procesales para las 3:00 pm de este día, cuando dará a conocer la resolución que determinará si dicta sobreseimiento a favor de los acusados o prisión preventiva, lo que implicaría que continúen recluidos en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.

En ese sentido, a Dennis Galván Canales y Ariel Boquín Chávez ahora se les supone responsables de los delitos de feminicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, en perjuicio de Valeria Jolett Alvarado Borjas.

La universitaria desapareció el domingo 15 de febrero, tras ser privada de su libertad en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro. Su cuerpo fue encontrado una semana después en unas cañeras del municipio de San Manuel.