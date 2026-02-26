  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ya no es homicidio: nuevo cargo contra implicados en crimen de Valeria

El juez suspendió la tarde de este jueves la audiencia y convocó a las partes procesales para las 3:00 pm de este viernes, cuando dará a conocer la resolución de la audiencia inicial

Ya no es homicidio: nuevo cargo contra implicados en crimen de Valeria

Los implicados en la muerte de la estudiante de Medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas cuando llegaron a los juzgados sampedranos la mañana de este jueves.

San Pedro Sula​​​​​, Honduras

Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez fueron trasladados ayer a la audiencia inicial en el proceso que se les sigue como supuestos responsables del asesinato de Valeria Jolett Alvarado Borjas, estudiante de Medicina.

Durante la diligencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal, expuso la relación de hechos y solicitó la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado, petición que fue admitida por el juez con Jurisdicción Nacional que conoce la causa.

Los rostros de los niños de La Pradera que "Saylin" ordenó matar desde la cárcel

El togado suspendió la audiencia y convocó a las partes procesales para las 3:00 pm de este día, cuando dará a conocer la resolución que determinará si dicta sobreseimiento a favor de los acusados o prisión preventiva, lo que implicaría que continúen recluidos en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.

En ese sentido, a Dennis Galván Canales y Ariel Boquín Chávez ahora se les supone responsables de los delitos de feminicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, en perjuicio de Valeria Jolett Alvarado Borjas.

La universitaria desapareció el domingo 15 de febrero, tras ser privada de su libertad en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro. Su cuerpo fue encontrado una semana después en unas cañeras del municipio de San Manuel.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias