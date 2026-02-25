Esto podría confirmar la autopsia de la universitaria Valeria Alvarado

El Ministerio Público de Honduras informó que continúa a la espera del informe oficial de la autopsia realizada a Valeria Jolett Alvarado Borjas, estudiante de Medicina de 20 años, con el objetivo de ampliar el requerimiento fiscal presentado contra los dos sospechosos detenidos por su muerte.
De acuerdo con la Fiscalía, el análisis médico legal permitirá determinar con exactitud la causa del fallecimiento, el tiempo que habría permanecido sin vida antes de ser encontrada y si la joven fue víctima de agresión sexual.
Las autoridades señalaron que el resultado del examen forense podría conocerse en el transcurso de esta semana, información considerada fundamental para fortalecer la acusación presentada ante los tribunales competentes.
En caso de confirmarse un abuso sexual, los imputados enfrentarían un quinto delito, el de violación, que se sumaría a los cargos ya establecidos por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido.
Los detenidos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27, capturados luego de varios operativos derivados de las investigaciones policiales.
Según reportes de la Policía Nacional, ambos serían presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha, situación que continúa siendo analizada dentro del proceso investigativo.
El Ministerio Público también dio a conocer que fueron juramentados los especialistas encargados de evaluar las pruebas recolectadas, las cuales serán incorporadas como evidencia dentro del proceso judicial.
Entre los elementos investigativos se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad y análisis de comunicaciones telefónicas que, conforme a la Fiscalía, relacionan directamente a los acusados con la privación de libertad y el posterior asesinato de la universitaria.
El ente acusador advirtió que, de confirmarse la participación de otras personas en el crimen, estas podrían ser procesadas penalmente por el delito de asociación para delinquir.
Valeria Alvarado Borjas fue reportada como desaparecida el 15 de febrero, luego de ser interceptada por desconocidos cuando abordaba su vehículo tras pasear a su mascota en la colonia Fraternidad de El Progreso.
Su cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción y con las manos atadas en unas cañeras de San Manuel, hecho que provocó indignación y conmoción a nivel nacional.
Fotografía de Valeria Alvarado en vida.