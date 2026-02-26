Capturan a "Chaparro", autoridades lo acusan de exigir más de 100 mil lempiras por extorsión

San Pedro Sula

Las investigaciones detallan que alias Juan Manuel Lizardo Mendoza, “Chaparro”, de manera independiente exigía una fuerte suma de dinero como cobros extorsivos a comerciantes y transportistas establecidos en el centro de la ciudad industrial.

Mediante una operación de vigilancia y seguimiento realizada en las últimas horas en el barrio Concepción de San Pedro Sula, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturaron a un individuo vinculado al delito de extorsión.

Durante la operación, los agentes decomisaron dinero en efectivo y un teléfono celular, que serán utilizados como evidencia en la investigación por el ilícito de extorsión.

El sospechoso fue remitido a los juzgados correspondientes, donde enfrentará cargos por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

La Dipampco informó que Lizardo exigía más de 100 mil lempiras de extorsión. La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier actividad ilícita a través de las líneas de emergencia 143, el 3399-4862 y el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.