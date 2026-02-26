Portero que mató a su amante y dio su cadáver a los perros volvió a jugar al fútbol

Fue el autor de uno de los asesinatos más macabros de la historia del deporte, recibió condena, salió de prisión y ahora reaparece al volver a jugar al fútbol profesional. Así es la escalofriante historia de Bruno Fernandes y la muerte de su amante Eliza Samúdio.
El portero brasileño Bruno Fernandes de Souza, que fue condenado en 2013 a 22 años y tres meses de cárcel por matar en 2010 a su examante, la modelo Eliza Samúdio, y darle su cuerpo a los perros para que se lo comieran, ha regresado al fútbol.
El exguardameta de Atlético Mineiro, Corinthians y Flamengo fue arrestado en 2013 acusado del asesinato, ocultación de cadáver y secuestro de su expareja.
En el momento de su condena era capitán del Flamengo, había sido convocado por la Selección de Brasil y sonaba como posible fichaje del AC Milan de la Serie A de Italia.
La modelo y actriz de películas eróticas Eliza Samúdio presionó al portero para que reconociera la paternidad de su hijo y le pagara una pensión.
Además, había presentado una demanda ante una comisaría de la Policía de Río de Janeiro en la que acusó al futbolista Bruno Fernandes de haberla secuestrado, agredido y amenazado con matarla.
La joven desapareció poco después y el portero fue arrestado luego de idear un plan que involucraba a su primo Sergio Rosa, miembro de una banda criminal, entonces con 17 años quien admitió haberla secuestrado por orden de Bruno Fernandes para llevarla hasta la residencia del futbolista en las afueras de Belo Horizonte.
Además, añadió que la joven fue asesinada por el ex policía Marcos Aparecido, contratado por el futbolista, y cuya misión en la banda era desaparecer personas sin dejar evidencias.
El homicida descuartizó a Eliza Samúdio y sus restos fueron comidos por varios perros rottweiler, según informaron medios brasileños. Así de macabro fue el plan de Bruno Fernandes para asesinar a la mujer.
En 2010, la jueza Marixa Fabiane Rodrigues, aseguró que el portero Bruno Fernandes actuó como una persona "violenta, fría y disimulada", para articular la "trama diabólica".
El ex agente Marcos Aparecido fue condenado posteriormente a 22 años de prisión por ser el asesino material de la pareja de Bruno. Fernanda de Castro, una de las amantes del futbolista, también fue sentenciada a cinco años de prisión ya que conocía la historia y cuidó al bebé de Eliza durante varios días.
Y pese a que el arquero brasileño negó haber dado la orden de que mataran a la mujer, fue condenado en 2013 a 22 años de prisión.
Bruno Fernandes salió de prisión en la región metropolitana de la ciudad de Belo Horizonte en 2017 tras estar recluido seis años y siete meses. ¿Por qué abandonó la cárcel?
El jugador se benefició de una medida concedida por el magistrado Marco Aurelio Melo, uno de los once miembros de la Corte Suprema y quien alegó que el condenado está esperando hace más de seis años a que un tribunal de segunda instancia confirme o revoque su condena.
El pasado 10 de marzo de 2017, pocos días después de recuperar su libertad, Bruno Fernandes firmó un contrato de dos años con el club de segunda división Boa Esporte. Y la contratación disparó la polémica. Varios patrocinadores del equipo retiraron sus patrocinios tras el fichaje del portero.
El portero en 2019 también jugó con el Poços de Caldas FC de la tercera división del Campeonato Mineiro. Debutó en un partido amistoso contra el Independente de Juruaia.
El guardameta de 41 años acaba de fichar por el Vasco da Gama-AC con el que ya ha empezado a jugar.
El brasileño, que ya ha sido inscrito en la Confederación Brasileña de Fútbol, ya se ha estrenado con su nuevo equipo en la Copa de Brasil contra Velo Clube. Así promocionó el partido el equipo Vasco da Gama-AC.
El portero salió en el 11 titular del Vasco da Gama-AC y disputó todo el encuentro, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo en la tanda de penaltis (3-2) en la que detuvo los penaltis de Lucas Mingoti y Rodrigo Oliveira.
El Vasco da Gama de Acre enfrenta otro problema tras bambalinas en el club y es que antes del partido de la Copa de Brasil. Cuatro jugadores del equipo titular Brian Peixoto Henrique, Matheus da Silva Azeredo (Manga), Alex Pires Bastos Júnior (Lekinho) y Erick Serpa están detenidos en prisión preventiva tras ser acusados de violación en grupo a dos mujeres dentro del alojamiento del club.
Los Ministerios de la Mujer y del Deporte en Brasil mostraron su repudio al homenaje que los jugadores del Vasco da Gama-AC, en el debut del portero Bruno Fernandes, rindieron a los futbolistas encarcelados acusados de violación.
En un comunicado publicado en las redes sociales, Vasco da Gama de Acre informó que ha tomado medidas administrativas internas para investigar lo sucedido y se ha puesto a disposición de las autoridades acreanas para investigar el incidente.
Bruno Fernandes tiene 41 años y está de regreso en el fútbol con el Vasco da Gama-AC.