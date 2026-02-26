Medicamentos en su refugio: La enfermedad que marcó los últimos años de El Mencho

La salud de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, volvió al centro de la atención pública tras su muerte en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Más allá de su historial criminal, un hallazgo médico dentro de su refugio reavivó lapregunta: ¿qué tan grave era el padecimiento que enfrentaba mientras dirigía al Cártel Jalisco Nueva Generación?
El líder criminal, quien tenía 59 años, arrastraba desde hace varios años un problema de salud que le obligaba a recibir atención médica constante. Aunque las autoridades confirmaron la existencia de una deficiencia renal, nunca detallaron públicamente el diagnóstico clínico específico.
La enfermedad impactó su salud y también su movilidad. Fuentes federales señalaban que su condición dificultaba los desplazamientos en zonas serranas de Jalisco, Michoacán y Colima, regiones clave para las operaciones del CJNG.
Diario El Universal reveló en 2020 que el capo habría ordenado la construcción de un centro de salud en El Alcíhuatl, en Villa Purificación, Jalisco. Según ese reporte, el Gabinete de Seguridad conocía desde 2019 la existencia de esta clínica presuntamente equipada para atender sus padecimientos.
Las imágenes del operativo en Tapalpa mostraron otro elemento revelador: medicamentos almacenados en refrigeración dentro de la cabaña donde se ocultaba. Entre ellos, destacó Tationil Plus 3000 mg, un producto elaborado por Swiss Healthcare Pharmaceuticals Ltd.
La firma Swiss Healthcare Latinoamérica detalla que el producto contiene glutatión reducido, un antioxidante que suele emplearse como complemento en distintos tratamientos médicos. Su administración puede ser intravenosa o intramuscular, según las indicaciones clínicas.
El glutatión es utilizado en casos de daño hepático, trastornos inmunológicos, diabetes y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. No obstante, especialistas coinciden en que no es parte del manejo convencional para la insuficiencia renal crónica.
Si bien existen estudios que han analizado su uso como apoyo en episodios de insuficiencia renal aguda vinculada al estrés oxidativo, no hay evidencia concluyente que lo establezca como tratamiento principal. Esto sugiere que podría haber formado parte de un abordaje complementario.
Durante el aseguramiento del inmueble también se localizaron anotaciones con indicaciones específicas para la aplicación del medicamento. El esquema contemplaba dosis iniciales más frecuentes y, posteriormente, aplicaciones semanales programadas.
El lote identificado como DMX12368L indicaba fabricación en abril de 2024 y vencimiento en febrero de 2028. Conservados bajo refrigeración junto a otros insumos médicos, estos productos ofrecen un vistazo a la logística sanitaria que acompañó los últimos años de uno de los hombres más buscados del país.