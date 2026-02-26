Marathón vs Génesis PN, EN VIVO hoy Liga Nacional

El Marathón está perdiendo 1-2 contra el Génesis PN este jueves en el cierre de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Francisco Morazán.
A los 23 minutos, Juan Riascos desvió con un taconazo un disparo de Denilson Núñez, el portero panameño César Samudio tapó a medias y el balón terminó en el fondo del arco verdolaga.
Las cosas se le pusieron más cuesta arriba al Marathón luego de que el árbitro Armando Castro expulsara con roja directa a Damin Ramírez por un golpe con su pie izquierdo en la cabeza de Allans Vargas al intentar esquivar una barrida del defensor, en el 36.
SIGUE EL MINUTO A MINUTO EN VIVO ACÁ:
El verde llega en crisis tras acumular cinco partidos consecutivos sin ganar en el certamen, pero más allá de eso, el verde es sexto con ocho unidades. Génesis PN, por su parte, tiene la gran oportunidad de escalar en la zona roja de la Liga Nacional.
ALINEACIONES TITULARES:
MARATHÓN: 23. César Samudio; 8. Tomás Sorto, 4. Javier Rivera, 2. Henry Figueroa, 19. José Aguilera; 17. Alexy Vega, 10. Damin Ramírez, 7. Isaac Castillo, 54. Jaylor Fernández; 11. Nicolás Messiniti y 79. Román Rubilio Castillo.
GÉNESIS PN: 12. Ronaldo Balanta; 30. Juan Riascos, 2. Allans Vargas, 27. Jhonatan Paz, 32. Gabriel Araujo; 15. Edwin Maldonado, 22. Roger Sander, 17. Denilson Núñez, 7. Jeffry Miranda, 14. Juan Carlos Moreno y 13. Angel Tejeda
HORA: 7.30 PM.
TRANSMITE: TVC.
ESTADIO: Morazán.