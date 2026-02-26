Marathón vs Génesis PN, EN VIVO hoy Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón está perdiendo 1-2 contra el Génesis PN este jueves en el cierre de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Francisco Morazán.

A los 23 minutos, Juan Riascos desvió con un taconazo un disparo de Denilson Núñez, el portero panameño César Samudio tapó a medias y el balón terminó en el fondo del arco verdolaga.

Las cosas se le pusieron más cuesta arriba al Marathón luego de que el árbitro Armando Castro expulsara con roja directa a Damin Ramírez por un golpe con su pie izquierdo en la cabeza de Allans Vargas al intentar esquivar una barrida del defensor, en el 36.

