Caída del Mencho reacomodaría crimen en Honduras

“La MS es una estructura criminal fuerte. Están bien potenciadas y tienen finanzas importantes, y mientras no les toquen las finanzas a estas estructuras pandilleriles, brazos del crimen organizado, entonces siempre van a estar actuando, operando”, sin descartar, además, la participación de funcionarios y exfuncionarios, sostuvo.Leandro Osorio consideró que la Dirección Policial de Investigaciones y la unidad antidrogas deben realizar mayores esfuerzos de coordinación con agencias aliadas de Estados Unidos, como la <b>Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)</b>, para cotejar información sobre estas estructuras criminales.