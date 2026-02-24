Video que muestra la supuesta captura del hijo de El Mencho en México es falso

Ciudad de México, México.

Es falso que un video muestre la captura del hijo del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tras la muerte del capo en un operativo militar, a pesar de lo que aseguran usuarios en redes sociales. Las imágenes que circulan en línea corresponden a la detención de otro criminal en el estado mexicano de Chiapas.

Perfiles de Facebook, Instagram y X comparten un video grabado en el interior de un helicóptero, en el que se observa a dos uniformados custodiando a un hombre sin camiseta, que viste una pantaloneta beige, tiene las manos atadas y la cabeza inclinada hacia abajo. Según estas publicaciones, las imágenes corresponden a la captura del hijo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como Rubén Oseguera González, alias El Menchito. "#URGENTE || Tras la liquidación del líder narco El Mencho, trascienden imágenes de cómo se llevaron capturado a su hijo en #Mexico (sic)", afirma un usuario en Facebook al difundir las imágenes. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse HECHOS: El video que circula en línea no es actual y fue grabado a inicios del mes de febrero durante la captura de otro narcotraficante en el estado mexicano de Chiapas. Además, alias 'El Menchito', hijo de Oseguera Cervantes, permanece detenido en EE.UU.

Captura de otro criminal

El video que circula en línea no es actual y fue grabado a inicios del mes de febrero durante la captura de otro narcotraficante en el estado mexicano de Chiapas. Además, alias El Menchito, hijo de Oseguera Cervantes, de 56 años, permanece detenido en Estados Unidos. En primer lugar, una búsqueda inversa de las imágenes encuentra el mismo video publicado el pasado 5 de febrero de 2025 en la cuenta de Instagram @elpakalchiapas acompañado de la siguiente descripción: “Capturan a ‘El Espíritu’, presunto jefe de plaza en Chiapas (sic)”. La misma búsqueda también localiza el clip incrustado en un artículo del 4 de febrero del diario local El Orbe en el que se informaba sobre la captura del narcotraficante Hugo "N", alias 'El Espíritu', vinculado, según las autoridades, al CJNG. Según un comunicado compartido el 6 de febrero por la Secretaría de Defensa de México, la Guardia Nacional y el Ejército de México detuvieron al sujeto durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Una búsqueda con palabras clave en Google condujo a publicaciones en medios nacionales como La Jornada o Proceso que también reseñaron dicha captura y adjuntaron fotografías en las que figura el mismo hombre sin camisa que aparece en el video viralizado.

Hijo de El Mencho está preso

Según informaciones publicadas por medios locales, alias El Mencho tiene tres hijos biológicos: Rubén Oseguera González, alias El Menchito, Jessica Oseguera y Laisha Michelle Oseguera González.